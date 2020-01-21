Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые доходные инвестиции 2019 года

Биткоин стал самой выгодной инвестицией по итогам 2019 года, подсчитали аналитики компании FinExpertiza в исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Авторы рассчитали рублевую реальную доходность (с поправкой на инфляцию) основных инвестиционных инструментов.
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Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза

Российская газетавчера в 00:37

Названы самые доходные инвестиции 2019 года

Lenta.ruвчера в 23:02

Самые прибыльные инвестиции в 2019 году

Live2401:46
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:48, Ашберн
Политика

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко

Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
ПолитРоссия вчера в 13:44
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Политика

Либертарианцы отозвали заявку на митинг 1 февраля в Москве

Представители незарегистрированной Либертарианской партии России отозвали заявку на митинг 1 февраля против конституционной реформы, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь лидера партии Михаила Светова Александр Гуд.
Интерфакс 02:34
Энергетика

Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти

Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
РИА Новости 02:36
Политика

Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата кабинета министров.
Взгляд.ру 02:30
Политика

После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

RuNews24.ru вчера в 17:07
Технологии

Россия разработает РЛС для обнаружения малых беспилотников

Военное дело 01:28
Здоровье

Разработаны средства для лабораторной диагностики нового коронавируса

Как заявляют в Роспотребнадзоре, разработанные средства дают возможность обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что позволяет осуществлять экстренную лабораторную диагностику случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом.
RT на русском вчера в 11:23
Кино

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия вчера в 13:35
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Lenta.ru 20 января в 06:55
Политика

Матвиенко предлагает распространить запрет на иностранное гражданство на дипломатов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов.
ТАСС 02:46
Космос

LEGO выпустит набор с Международной космической станцией

В 2017 году, например, компания выпустила реплику ракеты Saturn V и набор моделей в честь женщин-покорителей космоса.
Машины и Механизмы вчера в 16:49
Здоровье

В Китае предупредили о риске быстрого распространения нового вируса

По словам чиновника, сдерживать распространение вируса станет сложнее, так как в период Нового года по лунному календарю (24–30 января) в Китае ожидается рост пассажиропотока и перемещения людей по стране.
Известия вчера в 23:35
Общество

Руководство бассейна в Дагестане объяснило запрет посещений для женщин

Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" в Каспийске республики Дагестан посчитало нецелесообразным оставлять для женщин отдельные для посещения дни в самом большом бассейне на Северном Кавказе, поскольку на практике в такие дни посетителей практически не было, сообщает спорткомплекс.
РИА Новости 02:03
Происшествия

На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины

Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
РИА Новости 01:31
Политика

Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России

Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ.
Газета.Ru 01:27
Политика

Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Российская газета вчера в 19:58
Экономика

Греф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.
Коммерсантъ 01:49
Политика

Еще один украинский министр остался недоволен уровнем зарплаты

Вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщения, согласно которым его зарплата составляет 87 тыс. гривен (221 тыс. рублей).
Взгляд.ру 02:07
Кино

Netflix может выпустить анимационный сериал по «Ведьмаку»

Известно, что анимационный сериал, сценаристом которого стал Бо ДеМайо, может стать частью вселенной "Ведьмака".
iReactor 01:53
Общество

На Иркутский авиазавод доставили первые двигатели ПД-14 для МС-21

Первые двигатели ПД-14 поставлены на Иркутский авиазавод для установки на самолет МС-21, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
РИА Новости 01:14
Футбол

СМИ: «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Гамбурга» Пападопулосу

Защитник немецкого футбольного клуба "Гамбург" Кириакос Пападопулос может перейти в московское "Динамо", сообщает sport24.gr.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Митрополит Иларион рассказал о миллионных доходах

Газета.Ru 00:28
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
Газета.Ru вчера в 06:10
Происшествия

Пожар на траулере в Охотском море сопровождался взрывом

Взрыв с сильной вспышкой произошёл на траулере «Энигма Астралис» в Охотском море в ночь на 22 января.
REGNUM 00:15
Политика

Максим Акимов может стать губернатором Калужской области

Ранее РБК сообщало о переходе губернатора области Анатолия Артамонова в Совет Федерации, а сегодня стало известно, что калужский сенатор Юрий Волков намерен досрочно сложить полномочия.
Kaluga-poisk.ru вчера в 07:48
Авто

Mazda отзывает в России кроссоверы CX-9

22 кроссовера Mazda CX-9 произведённые с 9 по 14 мая 2019 года отзывают на сервисные станции из-за дефектных шин.
Autorating.ru вчера в 05:46
Футбол

Кокорин в первом матче за «Зенит» сделал хет-трик

Футболист Александр Кокорин в своем первом матче за петербургский "Зенит" сделал хет-трик.
Ruposters.ru вчера в 10:44
Общество

В России долги за ЖКХ могут передать коллекторским агентствам

Право на полноценную работу с задолженностями за услуги ЖКХ могут получить коллекторские агентства.
REGNUM 01:39
Политика

Марат Хуснуллин назначен вице-премьером правительства России

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назначен на пост заместителя председателя правительства РФ.
Вечерняя Москва вчера в 12:26
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