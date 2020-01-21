Экономика
Lenta.ruНазваны самые доходные инвестиции 2019 года
Биткоин стал самой выгодной инвестицией по итогам 2019 года, подсчитали аналитики компании FinExpertiza в исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Авторы рассчитали рублевую реальную доходность (с поправкой на инфляцию) основных инвестиционных инструментов.
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Политика
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Политика
Либертарианцы отозвали заявку на митинг 1 февраля в Москве
Представители незарегистрированной Либертарианской партии России отозвали заявку на митинг 1 февраля против конституционной реформы, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь лидера партии Михаила Светова Александр Гуд.
Энергетика
Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти
Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
Политика
Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства
Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата кабинета министров.
Политика
После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре
Технологии
Россия разработает РЛС для обнаружения малых беспилотников
Здоровье
Разработаны средства для лабораторной диагностики нового коронавируса
Как заявляют в Роспотребнадзоре, разработанные средства дают возможность обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что позволяет осуществлять экстренную лабораторную диагностику случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Политика
Матвиенко предлагает распространить запрет на иностранное гражданство на дипломатов
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов.
Космос
LEGO выпустит набор с Международной космической станцией
В 2017 году, например, компания выпустила реплику ракеты Saturn V и набор моделей в честь женщин-покорителей космоса.
Здоровье
В Китае предупредили о риске быстрого распространения нового вируса
По словам чиновника, сдерживать распространение вируса станет сложнее, так как в период Нового года по лунному календарю (24–30 января) в Китае ожидается рост пассажиропотока и перемещения людей по стране.
Общество
Руководство бассейна в Дагестане объяснило запрет посещений для женщин
Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" в Каспийске республики Дагестан посчитало нецелесообразным оставлять для женщин отдельные для посещения дни в самом большом бассейне на Северном Кавказе, поскольку на практике в такие дни посетителей практически не было, сообщает спорткомплекс.
Происшествия
На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины
Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Политика
Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России
Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ.
Политика
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Экономика
Греф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.
Политика
Еще один украинский министр остался недоволен уровнем зарплаты
Вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщения, согласно которым его зарплата составляет 87 тыс. гривен (221 тыс. рублей).
Кино
Netflix может выпустить анимационный сериал по «Ведьмаку»
Известно, что анимационный сериал, сценаристом которого стал Бо ДеМайо, может стать частью вселенной "Ведьмака".
Общество
На Иркутский авиазавод доставили первые двигатели ПД-14 для МС-21
Первые двигатели ПД-14 поставлены на Иркутский авиазавод для установки на самолет МС-21, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Футбол
СМИ: «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Гамбурга» Пападопулосу
Защитник немецкого футбольного клуба "Гамбург" Кириакос Пападопулос может перейти в московское "Динамо", сообщает sport24.gr.
Общество
Митрополит Иларион рассказал о миллионных доходах
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей
В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
Происшествия
Пожар на траулере в Охотском море сопровождался взрывом
Взрыв с сильной вспышкой произошёл на траулере «Энигма Астралис» в Охотском море в ночь на 22 января.
Политика
Максим Акимов может стать губернатором Калужской области
Ранее РБК сообщало о переходе губернатора области Анатолия Артамонова в Совет Федерации, а сегодня стало известно, что калужский сенатор Юрий Волков намерен досрочно сложить полномочия.
Авто
Mazda отзывает в России кроссоверы CX-9
22 кроссовера Mazda CX-9 произведённые с 9 по 14 мая 2019 года отзывают на сервисные станции из-за дефектных шин.
Футбол
Кокорин в первом матче за «Зенит» сделал хет-трик
Футболист Александр Кокорин в своем первом матче за петербургский "Зенит" сделал хет-трик.
Общество
В России долги за ЖКХ могут передать коллекторским агентствам
Право на полноценную работу с задолженностями за услуги ЖКХ могут получить коллекторские агентства.
Политика
Марат Хуснуллин назначен вице-премьером правительства России
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назначен на пост заместителя председателя правительства РФ.