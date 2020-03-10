Экономика
Российская газетаНазваны самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
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с чего всё началось
По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».Известиявчера в 17:01
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Политика
Путин убежден, что никто не сможет отнять у России Победу над фашизмом
Президент России Владимир Путин убежден, что никто не сможет отнять у России Победу во Второй мировой войне, такое мнение он выразил в интервью для ТАСС.
Армия и оружие
The National Interest оценило шансы катеров США попасть в Керченский пролив
Финансы
Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро
Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Общество
Захарченко опроверг обвинения по новому делу
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в колонии по статье за коррупцию, заявил, что не знает, какими нужно обладать полномочиями для получения «откатов» в полтора миллиарда рублей в 2007 году.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Экономика
Пока вы спали. Реакция соцсетей на обвал рубля
Резкое падение курса рубля произошло 9 марта.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут после рекордного обвала в понедельник
Мировые цены на нефть продолжают расти сегодня утром после обвала на 24-25% из-за разрыва венской сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Киселев прокомментировал падение рубля: «Россия остается в плюсе»
Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал ситуацию на мировых рынках, где прошлой ночью началось падение цен на нефть, повлекшее обвал курса рубля.
Общество
В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата
Как рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кислов, хотя население российского севера и малочисленно, там отмечается значительный экономический эффект.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка
Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию причинами обвала американского фондового рынка.
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 засветились до анонса
Компания Sony пока не провела полноценную презентацию своей игровой приставки следующего поколения PlayStation 5. Тем не менее, в сети появился подробный список характеристик, приписываемый долгожданной новинке.
Кино
Вышел трейлер мультфильма по Mortal Kombat
Сам мультфильм выйдет 12 апреля (цифровой вариант), через две недели поклонники смогут приобрести его на носителях.
Здоровье
Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40%
Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
Общество
Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае
Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Общество
Симоньян: У российской экономики есть запас прочности
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Происшествия
Сотрудница банка в Хабаровске прогнала грабителя
Злоумышленник ворвался в помещение и, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы банка отдать ему деньги.
Энергетика
Fitch сообщило об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть
Падение цен на нефть до $30 за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, отмечает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Общество
Мультфильм «Маша и Медведь» покажут на китайском телевидении
В настоящее время мультфильм «Маша и Медведь» переведен на 39 языков, его показывают в более чем 150 странах.
Финансы
ЦБ оценил текущий уровень ликвидности банков
"Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы", - заявили в ЦБ во вторник.
Общество
В ВОЗ заявили о реальной угрозе коронавируса как пандемии
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил о реальной угрозе пандемии нового коронавируса с ростом числа зараженных.
Армия и оружие
В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3
Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Шоу-бизнес
Две дочери Анджелины Джоли перенесли тяжелые операции
Две дочери актрисы Анджелины Джоли перенесли тяжелые операции.
Хоккей
Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
Экономика
Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями
На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями.
Происшествия
Два участника банды GTA, скрывшиеся в Таджикистане, приговорены к 25 годам заключения
Суд в Таджикистане приговорил к 25 годам заключения двух скрывшихся участников банды GTA.