Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНазваны самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
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с чего всё началось

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».
Известиявчера в 17:01

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Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России

РБК00:52

Названы самые экономически здоровые регионы России

РЕН ТВ00:40

«Известия»: самыми экономически здоровыми регионами стали Москва и Сахалинская область

ТАССвчера в 19:47

Названы самые экономически здоровые российские регионы

РИА Новостивчера в 21:01

Названы самые экономически здоровые регионы России

Lenta.ruвчера в 19:11

Уральские регионы вошли в список самых быстро развивающихся

URA.Ruвчера в 18:15

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

Известиявчера в 17:01
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Путин убежден, что никто не сможет отнять у России Победу над фашизмом

Президент России Владимир Путин убежден, что никто не сможет отнять у России Победу во Второй мировой войне, такое мнение он выразил в интервью для ТАСС.
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The National Interest оценило шансы катеров США попасть в Керченский пролив

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Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро

Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро.
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Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
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Захарченко опроверг обвинения по новому делу

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в колонии по статье за коррупцию, заявил, что не знает, какими нужно обладать полномочиями для получения «откатов» в полтора миллиарда рублей в 2007 году.
ФедералПресс 01:41
Общество

В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
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Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
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Пока вы спали. Реакция соцсетей на обвал рубля

Резкое падение курса рубля произошло 9 марта.
АМИТЕЛ 02:51
Энергетика

Мировые цены на нефть растут после рекордного обвала в понедельник

Мировые цены на нефть продолжают расти сегодня утром после обвала на 24-25% из-за разрыва венской сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
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Экономика

Киселев прокомментировал падение рубля: «Россия остается в плюсе»

Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал ситуацию на мировых рынках, где прошлой ночью началось падение цен на нефть, повлекшее обвал курса рубля.
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Общество

В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата

Как рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кислов, хотя население российского севера и малочисленно, там отмечается значительный экономический эффект.
Российская газета 02:55
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка

Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию причинами обвала американского фондового рынка.
Ведомости вчера в 11:21
Гаджеты

Характеристики Sony PlayStation 5 засветились до анонса

Компания Sony пока не провела полноценную презентацию своей игровой приставки следующего поколения PlayStation 5. Тем не менее, в сети появился подробный список характеристик, приписываемый долгожданной новинке.
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Кино

Вышел трейлер мультфильма по Mortal Kombat

Сам мультфильм выйдет 12 апреля (цифровой вариант), через две недели поклонники смогут приобрести его на носителях.
ToDay News Ufa вчера в 13:39
Здоровье

Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40%

Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
Коммерсантъ 01:43
Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
ТАСС 02:46
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
ТАСС 08 марта в 05:13
Общество

Симоньян: У российской экономики есть запас прочности

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Украина.ру вчера в 06:56
Экономика

В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам

Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Piter.tv вчера в 13:44
Происшествия

Сотрудница банка в Хабаровске прогнала грабителя

Злоумышленник ворвался в помещение и, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы банка отдать ему деньги.
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Энергетика

Fitch сообщило об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть

Падение цен на нефть до $30 за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, отмечает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Ведомости вчера в 04:09
Общество

Мультфильм «Маша и Медведь» покажут на китайском телевидении

В настоящее время мультфильм «Маша и Медведь» переведен на 39 языков, его показывают в более чем 150 странах.
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ЦБ оценил текущий уровень ликвидности банков

"Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы", - заявили в ЦБ во вторник.
РИА Новости 02:28
Общество

В ВОЗ заявили о реальной угрозе коронавируса как пандемии

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил о реальной угрозе пандемии нового коронавируса с ростом числа зараженных.
Мойка78 вчера в 23:15
Армия и оружие

В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3

Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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Little Big перенесла премьеру песни для «Евровидения»

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Две дочери Анджелины Джоли перенесли тяжелые операции

Две дочери актрисы Анджелины Джоли перенесли тяжелые операции.
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Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
РБК 00:56
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Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями

На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями.
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Два участника банды GTA, скрывшиеся в Таджикистане, приговорены к 25 годам заключения

Суд в Таджикистане приговорил к 25 годам заключения двух скрывшихся участников банды GTA.
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