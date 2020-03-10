Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНазваны самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
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с чего всё началось

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».
Известиявчера в 17:01

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Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России

РБК00:52

Названы самые экономически здоровые регионы России

РЕН ТВ00:40

Уральские регионы вошли в список самых быстро развивающихся

URA.Ruвчера в 18:15

«Известия»: самыми экономически здоровыми регионами стали Москва и Сахалинская область

ТАССвчера в 19:47

Названы самые экономически здоровые регионы России

Lenta.ruвчера в 19:11

Названы самые экономически здоровые регионы России

РИА Новостивчера в 21:01

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

Известиявчера в 17:01
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Экономика

Рубль на Forex подешевел до 72 за доллар

По состоянию на 8:45 по московскому времени курс доллара к рублю на Forex вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 72,7 руб. Курс евро составил 82,8 руб. Через несколько часов после открытия торгов цена барреля нефти Brent составляет $31, WTI — $27,5.
Коммерсантъ 08 марта в 20:42
Политика

В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа».
Lenta.ru вчера в 23:48
Энергетика

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.
Lenta.ru вчера в 21:12
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Экономика

Силуанов рассказал, что гарантирует выполнение соцобязательств

Член наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» Антон Силуанов заявил, что ресурсы и стабильное исполнение бюджета позволяют гарантировать выполнение всех соцобязательств.
iReactor вчера в 11:44
Энергетика

В МЭА назвали условия для падения добычи сланцевой нефти в США

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрек падение добычи сланцевой нефти в США в случае, если цена на нефть упадет ниже $25 за баррель.
Известия вчера в 06:32
Политика

Белый дом заявил, что Трампа не тестировали на коронавирус

Пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм подчеркнула, что никаких характерных для СОVID-19 симптомов у Трампа не наблюдается.
Телеканал 360° вчера в 23:50
Экономика

Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах

Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках.
Lenta.ru вчера в 17:57
Футбол

Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
RT на русском вчера в 09:45
Политика

Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
РБК вчера в 18:16
Армия и оружие

Росгвардия взяла под контроль оружие

К отдельной важной задаче Росгвардии относится контроль за законностью оборота оружия.
Deita.ru 00:00
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК 08 марта в 04:05
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции

Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
7Дней.ру 07 марта в 09:00
Происшествия

Уголовные дела против Дмитрия Захарченко

Коммерсантъ вчера в 18:56
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Известия вчера в 23:14
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг смарт-часов

Роскачество проверило смарт-часы и составило рейтинг устройств. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.
ТАСС 01:00
Шоу-бизнес

Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч стал отцом во второй раз

Мировую известность актеру принесла роль султана Сулеймана Великолепного в сериале «Великолепный век» за которую он получил несколько наград, в том числе «Золотую бабочку»
Rusturkey.com вчера в 06:05
Общество

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.
RT на русском вчера в 08:05
Футбол

Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса

По словам Конте, отмена всех регулярных спортивных чемпионатов и отдельных турниров на территории Италии является той жертвой, которую необходимо принести итальянцам, чтобы остановить распространение COVID-19.
Красная весна вчера в 17:19
Политика

В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки

Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
ТАСС вчера в 13:17
Единоборства

Мейвезер заинтересован в покупке «Ньюкасла»

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер заинтересован в покупке английского футбольного клуба «Ньюкасл», сообщает TMZ.
Sport24.ru вчера в 21:00
Финансы

После рекордного падения цена на нефть во вторник стала расти

Bloomberg в свою очередь напоминает, что накануне котировки резко упали, более чем на 10 долларов, отреагировав на выход России из сделки с ОПЕК+, которая предусматривала значительное сокращение добычи.
Фонтанка.Ру 00:20
Энергетика

Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина

Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.
News.ru вчера в 11:36
Происшествия

Женщина устроила погром в аптеке в Иркутске

Женщина ударила фармацевта и устроила погром в одной из аптек Иркутска.
АиФ Иркутск 00:46
Политика

Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны

Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 17:35
Армия и оружие

В Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США

REGNUM 08 марта в 10:11
Авто

Петербургский завод Toyota установил новый рекорд

Производство Toyota в Санкт-Петербурге в прошлом году выросло на 1,5% до 74,8 тысяч автомобилей, что стало наилучшим результатом в истории завода.
32CARS.ru 07 марта в 08:07
Экономика

Алена Водонаева назвала тех, кто заработает на падении курса рубля

Модель Алена Водонаева в своем телеграм-канале заявила, что падение курса рубля в первую очередь выгодно российским нефтегазовым компаниям.
Телепрограмма вчера в 23:14
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США.
РИА Новости вчера в 19:32
Культура

Apple и Эрмитаж презентовали пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром

Компания Apple и Государственный Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max.
ТАСС 01:07
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