Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНазваны самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
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с чего всё началось

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Составлен рейтинг самых экономически развитых регионов России

Московский Комсомолец02:14

Уральские регионы вошли в список самых быстро развивающихся

URA.Ruвчера в 18:15

Названы самые экономически здоровые российские регионы

РИА Новостивчера в 21:01

«Известия»: самыми экономически здоровыми регионами стали Москва и Сахалинская область

ТАССвчера в 19:47

Названы самые экономически здоровые регионы России

Lenta.ruвчера в 19:11

Названы самые экономически здоровые регионы России

РЕН ТВ00:40

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

Известиявчера в 17:01
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Политика

Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы

Piter.tv 03:52
Экономика

Бумаги российских компаний открыли торги в Лондоне ростом до 14%

Ценные бумаги российских компаний, за исключением ВТБ и "Ленты", открыли торги на Лондонской фондовой бирже ростом до 14 процентов.
РИА Новости 04:28
Экономика

ЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям

Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству.
Известия 06:13
Финансы

Официальный курс евро вырос до 81,86 рублей

Официальный курс евро повысился на 6,02 рубля и составил 81,86 рублей. Об этом сообщает Центральный банк России.
Газета.Ru 07:02
Политика

Жириновский предложил провести досрочные выборы президента и Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия новой Конституции провести досрочные выборы парламента и президента России.
ФедералПресс 05:28
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями

Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
НТВ 01:50
Футбол

Ростов — ЦСКА 3:2

Футболисты ЦСКА остались вдевятером после удалений Вадима Карпова и Ильзата Ахметова в матче 21-го тура РПЛ с "Ростовом".
ProstoProSport вчера в 08:46
Энергетика

Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России

Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что падение нефтяных котировок в результате развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+ никак не отразится на стоимости бензина на АЗС в России.
Российская газета 06:06
Экономика

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 12:06
Авто

Появились фото возрожденного Ford Bronco Sport

В Сети появились фотоснимки прототипа внедорожника Ford Bronco Sport, премьера которого должна состояться в ближайшее время.
Новые автомобили 01:29
Политика

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости вчера в 18:27
Спорт

У российского велогонщика Страхова диагностировали коронавирус

РИА Новости / Алексей Даничев У российского велогонщика Дмитрия Страхова обнаружили коронавирус, об этом сообщается в официальном аккаунте команды "Газпром-Русвело" в Instagram.
РЕН ТВ 06:51
Авто

Новое поколение Honda Odyssey покажут на автосалоне в Нью-Йорке

Минивэн Honda Odyssey 2021 модельного года дебютирует со своим обновленным «лицом» на автосалоне в Нью-Йорке, который состоится в апреле этого года.
CarsWeek.ru вчера в 12:51
Политика

Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

RT на русском 04:28
Музыка

Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Газета.Ru 03:35
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Lenta.ru 05:52
Кино

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Газета.Ru 04:58
Общество

Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в ближайшие месяцы

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что власти королевства не видят смысла созывать встречу стран — участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне.
RT на русском 06:53
Шоу-бизнес

Мясников прокомментировал уход Михалковой из «Уральских пельменей»

RuNews24.ru 02:04
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Коммерсантъ 00:37
Финансы

Доллар превысил 74 рубля, евро — 85

Курс доллара вырос до 74,41 рубля, евро подорожал до 85,01 рубля.
Тульская пресса вчера в 06:28
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Космос

Ученые раскрыли новые факты о формировании Земли

Датские ученые провели исследование, результаты которого ставят под сомнение прежние теории формирования Земли.
Территория новостей 03:45
Политика

На границах Польши введен санитарный контроль

Польша ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией из-за угрозы распространения коронавируса, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:29
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Здоровье

Названы способы предотвращения рака толстой кишки

Live24 вчера в 06:43
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Армия и оружие

Важную высоту на трассе Дамаск – Алеппо начали разминировать

Высоту Эс-Салатор начали разминировать. Работы ведут военные сирийской армии. Точка находится на трассе Дамаск — Алеппо.
Pravda.Ru 05:46
Энергетика

«Расплачиваться будут простые россияне»: Олег Шеин разнес власти за обвал нефти и рубля

Расплачиваться будут простые россияне Как бы там ни было, но все эти процессы больше не выглядят как достойное оправдание для российских властей за резко обрушившийся рубль.
Век 03:38
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости 08 марта в 15:40
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