По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».

с чего всё началось

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.

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