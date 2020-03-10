Экономика
Российская газетаНазваны самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
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с чего всё началось
По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».Известиявчера в 17:01
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Экономика
Бумаги российских компаний открыли торги в Лондоне ростом до 14%
Ценные бумаги российских компаний, за исключением ВТБ и "Ленты", открыли торги на Лондонской фондовой бирже ростом до 14 процентов.
Экономика
ЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям
Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству.
Финансы
Официальный курс евро вырос до 81,86 рублей
Официальный курс евро повысился на 6,02 рубля и составил 81,86 рублей. Об этом сообщает Центральный банк России.
Политика
Жириновский предложил провести досрочные выборы президента и Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия новой Конституции провести досрочные выборы парламента и президента России.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:2
Футболисты ЦСКА остались вдевятером после удалений Вадима Карпова и Ильзата Ахметова в матче 21-го тура РПЛ с "Ростовом".
Энергетика
Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России
Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что падение нефтяных котировок в результате развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+ никак не отразится на стоимости бензина на АЗС в России.
Экономика
Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Авто
Появились фото возрожденного Ford Bronco Sport
В Сети появились фотоснимки прототипа внедорожника Ford Bronco Sport, премьера которого должна состояться в ближайшее время.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Спорт
У российского велогонщика Страхова диагностировали коронавирус
РИА Новости / Алексей Даничев У российского велогонщика Дмитрия Страхова обнаружили коронавирус, об этом сообщается в официальном аккаунте команды "Газпром-Русвело" в Instagram.
Авто
Новое поколение Honda Odyssey покажут на автосалоне в Нью-Йорке
Минивэн Honda Odyssey 2021 модельного года дебютирует со своим обновленным «лицом» на автосалоне в Нью-Йорке, который состоится в апреле этого года.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Общество
Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в ближайшие месяцы
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что власти королевства не видят смысла созывать встречу стран — участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Финансы
Доллар превысил 74 рубля, евро — 85
Курс доллара вырос до 74,41 рубля, евро подорожал до 85,01 рубля.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Космос
Ученые раскрыли новые факты о формировании Земли
Датские ученые провели исследование, результаты которого ставят под сомнение прежние теории формирования Земли.
Политика
На границах Польши введен санитарный контроль
Польша ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией из-за угрозы распространения коронавируса, передает ОТР.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Здоровье
Названы способы предотвращения рака толстой кишки
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Армия и оружие
Важную высоту на трассе Дамаск – Алеппо начали разминировать
Высоту Эс-Салатор начали разминировать. Работы ведут военные сирийской армии. Точка находится на трассе Дамаск — Алеппо.
Энергетика
«Расплачиваться будут простые россияне»: Олег Шеин разнес власти за обвал нефти и рубля
Расплачиваться будут простые россияне Как бы там ни было, но все эти процессы больше не выглядят как достойное оправдание для российских властей за резко обрушившийся рубль.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.