Экономика
Российская газетаНазваны самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
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с чего всё началось
По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».Известиявчера в 17:01
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Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Политика
Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы
Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Конституционная поправка о детях будет скорректирована
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Финансы
На фоне мировой паники Банк России начинает продажу валюты
"Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила", — сообщается в заявлении регулятора.
Экономика
Кто в Тульской области больше всех зарабатывает
Как показывает статистика, больше всего в регионе в прошлом году заработали представители финансовой и страховой сфер - 61 919, 7 руб.
Происшествия
В Петербурге студент погиб из-за беспечного отношения к оружию
Трагедия стала следствием бездумного баловства с травматическим оружием, которое оказалось заряженным.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing MH17
В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года на востоке Украины пассажирского Boeing Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Путин назвал чушью заявления о роли Сталина в развязывании войны
Президент России Владимир Путин во вторник, 10 марта, назвал «чушью собачьей» заявления об ответственности советского лидера Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Финансы
Российские биржевые индексы открылись резким снижением
Индекс Мосбиржи терял на тот момент около 8%. Курс рубля по сравнению со вчерашним закрытием в Нью-Йорке отыграл часть снижения.
Экономика
Биржи США открылись падением на 7%
Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Культура
Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»
Экономика
В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
Экономика
Прибыль «АЛРОСА» по МСФО сократилась в 2019 году на 30,6%
Чистая прибыль "АЛРОСА" по МСФО сократилась в 2019 г. на 30,6% в годовом выражении до 62,73 млрд руб.
Здоровье
В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом
Энергетика
Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть
Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
Армия и оружие
США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу
США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit.
Хоккей
Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
Общество
Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Экономика
Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные продукты
Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания на фоне падения курса рубля, при этом допускает подорожание продукции, которая не производится в России, заявили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
Общество
Захарченко опроверг обвинения по новому делу
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в колонии по статье за коррупцию, заявил, что не знает, какими нужно обладать полномочиями для получения «откатов» в полтора миллиарда рублей в 2007 году.
Общество
Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае
Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
Политика
В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера
Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.
Шоу-бизнес
Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Политика
Питание Путина соответствует его возрасту, заявил диетолог
Андреа Маркес, являющийся диетологом и специалистом в области питания Европейского медицинского института ожирения, рассказал о том, что рацион питания Владимира Путина полностью соответствует его возрасту и оптимален.
Происшествия
Школьницу изнасиловали в примерочной ТРЦ в центре Петербурга
В Петербурге разыскивают преступника, который совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в примерочной одного из магазинов, расположенных в крупнейшем городском ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Здоровье
Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%
В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
Экономика
«Первый канал» и «Россия 1» рассказали об обвале рубля, не упомянув обвал рубля
На российских телеканалах не упомянули, на сколько снизился рубль по отношению к доллару и евро, а также заверили, что Россия была готова к такому сценарию, — первым об этом написал TJournal.