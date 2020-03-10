Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНазваны самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
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с чего всё началось

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».
Известиявчера в 17:01

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Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России

РБК00:52

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

Известиявчера в 17:01

Названы самые экономически здоровые российские регионы

РИА Новостивчера в 21:01

«Известия»: самыми экономически здоровыми регионами стали Москва и Сахалинская область

ТАССвчера в 19:47

Названы самые экономически здоровые регионы России

Lenta.ruвчера в 19:11

Уральские регионы вошли в список самых быстро развивающихся

URA.Ruвчера в 18:15

Названы самые экономически здоровые регионы России

РЕН ТВ00:40
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Комитет Госдумы скорректирует поправку к Конституции о детях

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Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
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Терешкова предложила снять ограничение по числу президентских сроков

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На Украине назначили врио главы Минобразования

Верховная рада в ходе заседания утвердила Дмитрия Кулебу главой МИД Украины, министром обороны был назначен генерал-лейтенант в запасе Андрей Таран.
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Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

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Известная звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова - телеведущая, модель и певица - поделилась в своем Instagram впечатлениями от праздника 8 Марта, который она провела в Курске.
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В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
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В Кремле подтвердили: президент США Дональд Трамп не сможет приехать на 75-летие Победы в Москву.
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Общество

В российских регионах начали вводить особый режим из-за коронавируса

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Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
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ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
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Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева

Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
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Астрофизики обнаружили новый тип пульсирующей звезды в нашей галактике

Красная весна вчера в 15:58
Кино

Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
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Шоу-бизнес

Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене

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Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В понедельник, 9 марта, в России выявили новые случаи заражения смертельным «китайским» вирусом – коронавирусом.
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Матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» пройдёт при пустых трибунах

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.
Sport.ru 06:15
Экономика

Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть

Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
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Сбербанк заявил об отсутствии повышенного спроса на валюту

У Сбербанка есть достаточный запас рублевой и валютной ликвидности для обеспечения потребностей клиентов, сообщил представитель банка в ответ на запрос РБК.
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Представлен флагманский смартфон Vivo NEX 3S 5G

За автономную работу нового Vivo NEX 3S 5G отвечает аккумулятор на 4 400 мАч с поддержкой 44-ватной зарядки.
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Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Газета.Ru вчера в 21:37
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В Санкт-Петербурге нашли студента с простреленной головой

В Санкт-Петербурге нашли тело студента с простреленной головой.
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Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
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Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание

Ранее ряд СМИ публиковал информацию о смерти Анастасии Заворотнюк, однако данные сведения ее дочь опровергла.
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