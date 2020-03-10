Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНазваны самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
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с чего всё началось

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».
Известиявчера в 17:01

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Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России

РБК00:52

Уральские регионы вошли в список самых быстро развивающихся

URA.Ruвчера в 18:15

Названы самые экономически здоровые российские регионы

РИА Новостивчера в 21:01

«Известия»: самыми экономически здоровыми регионами стали Москва и Сахалинская область

ТАССвчера в 19:47

Названы самые экономически здоровые регионы России

Lenta.ruвчера в 19:11

Названы самые экономически здоровые регионы России

РЕН ТВ00:40

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

Известиявчера в 17:01
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Экономика

Под Симферополем начали строительство сельхозрынка за 600 млн рублей

Бизнес-газета 04:15
Политика

Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
РБК вчера в 18:16
Авто

Директор музея ФСО рассказал о процессе создания автомобиля Aurus

Как ожидается, серийное производство российских автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе под брендом Aurus стартует на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) в первом квартале 2021 года, сообщал в декабре Минпромторг.
РИА Новости 04:11
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
РИА Новости вчера в 19:47
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично

Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
RuNews24.ru вчера в 02:53
Финансы

Юдаева заявила об устойчивости финансовой системы России

Центробанк продолжит анализировать ситуацию. В случае необходимости буду применяться дополнительные меры, заверила экономист.
Народные новости 04:00
Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 10,150% до 2443,39 п.п. на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ 03:06
Происшествия

Главу Пряжинского района Карелии обвиняют в мошенничестве

По данным прокуратуры, главу Пряжинского района подозревают в мошенничестве.
АиФ Карелия 03:29
Политика

СР поддержит во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию

"Справедливая Россия" поддержит во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ, сообщил журналистам первый зампред фракции Михаил Емельянов.
РИА Новости 03:50
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Экономика

Российские телеканалы рассказали о ситуации с рублем без упоминания обвала

В вечерних выпусках новостей российских федеральных телеканалов — Первого, «России 1» и НТВ — старались обойтись без прямого упоминания обвала или падения при рассказе о ситуации с курсом рубля.
Lenta.ru 03:16
Финансы

Рубль в начале дня упал вслед за нефтью

Рубль показывает минимальные отметки вслед за нефтью, обвалившейся за выходные ниже 35 долларов за баррель.
РИА Новости 03:21
Здоровье

Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса

Управление здравоохранения Липецкой области планирует организовать работу медорганизаций с приоритетом оказания помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавируса и пациентам старше 60 лет.
Коммерсантъ Воронеж 04:14
Кино

Вышел трейлер мультфильма по Mortal Kombat

Сам мультфильм выйдет 12 апреля (цифровой вариант), через две недели поклонники смогут приобрести его на носителях.
ToDay News Ufa вчера в 13:39
Шоу-бизнес

Яна Рудковская оказалась на карантине из-за коронавируса

Мэр Москвы призвал всех граждан, вернувшихся из стран, где выявлены случаи заражения коронавирусом, остаться дома на двухнедельный карантин.
Paparazzi.ru вчера в 17:01
Энергетика

Цены на нефть могут снизиться до $20 за баррель

Эксперты утверждают, что цены на нефть упадут до $20 за баррель. К падению цен может привести нефтяная война между ОПЕК и Россией.
Pravda.Ru вчера в 03:13
Гаджеты

Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети до анонса

Live24 03:07
Общество

В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата

Российская газета 02:55
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 02:06
Экономика

Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные продукты

Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания на фоне падения курса рубля, при этом допускает подорожание продукции, которая не производится в России, заявили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
Rambler News Service 03:14
Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Ведомости вчера в 21:18
Общество

Полковник Захарченко назвал способы борьбы с коррупцией

Способами преодолеть коррупцию в России бывший полковник назвал обеспечение независимости и профессионализма судейского, сокращение половины государственных служащих и либерализацию экономики.
Рамблер 02:48
Политика

Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад

ТАСС вчера в 17:00
Общество

В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
ToDay News Ufa вчера в 04:52
Армия и оружие

США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit.
Lenta.ru 00:17
Экономика

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

О компании "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
ТАСС 04:08
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Рамблер 02:41
Музыка

Little Big перенесла презентацию песни для «Евровидения»

Piter.tv 03:52
Шоу-бизнес

Визажист Гоар Аветисян рассекретила пол будущего ребенка

Визажист Гоар Аветисян рассекретила пол будущего ребенка Гоар Аветисян рассекретила пол ребенка.
Экспресс газета 01:21
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