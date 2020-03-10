Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНазваны самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
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с чего всё началось

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».
Известиявчера в 17:01

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Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России

РБК00:52

Названы самые экономически здоровые регионы России

РЕН ТВ00:40

Уральские регионы вошли в список самых быстро развивающихся

URA.Ruвчера в 18:15

«Известия»: самыми экономически здоровыми регионами стали Москва и Сахалинская область

ТАССвчера в 19:47

Названы самые экономически здоровые регионы России

Lenta.ruвчера в 19:11

Названы самые экономически здоровые российские регионы

РИА Новостивчера в 21:01

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

Известиявчера в 17:01
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Политика

Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию

Госдума 10 марта рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию Российской Федерации, передает ОТР.
Общественное телевидение России 00:12
Экономика

Курсы доллара и евро взлетели после обвала мировых цен на нефть

Курсы доллара и евро взлетели на международном валютном рынке после того, как мировые цены на нефть рухнули на 31%.
URA.Ru 08 марта в 20:28
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Общество

ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году.
Известия 05:02
Экономика

В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам

Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Piter.tv вчера в 13:44
Экономика

ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей

Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
РИА Новости 04:41
Общество

Колыма и Якутия стали самыми доступными по ипотеке регионами

Якутия попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с доступной ипотекой.
REGNUM 02:59
Культура

Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже

Пятый канал 05:22
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Происшествия

Два участника «банды ГТА» получили 25 лет колонии в Таджикистане

Два участника «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов осуждены в Таджикистане на 25 лет колонии за убийства, совершённые в России.
RT на русском 03:13
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания 08 марта в 10:59
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Газета.Ru вчера в 21:37
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

РБК 00:56
Политика

Суд в Нидерландах начал рассматривать дело о крушении рейса МН17

Обновлено в 20:39 Суд в Нидерландах 9 марта начал рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru вчера в 00:09
Кино

Скончался знаменитый актер Макс фон Сюдов

RuNews24.ru 03:32
Финансы

ЦБ заявил об отсутствии в России слабых банков

Юдаева подчеркнула, что ЦБ не видит проблем с ликвидностью на рынке, но регулятору важно дать дополнительный комфорт рынку и банкам на фоне серьезных колебания на нефтяном и финансовом рынках.
Российская газета 04:39
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле ВСУ донецкого направления

Rambler News Service вчера в 11:27
Общество

В Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей

В китайском Ухане по причине выписки пациентов 11 из 14 временных госпиталей закрыли.
Gazeta.SPb вчера в 00:29
Происшествия

В Иванове ликвидировали пожар в торговом центре

REGNUM 05:04
Экономика

Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
РБК 04:35
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
РИА Новости вчера в 19:47
Экономика

Одежда, обувь и мебель из Китая в России подорожают

Ослабление валюты изменит в большую сторону стоимость одежды, обуви, мебели и гаджетов.
U74.Ru 03:34
Футбол

Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
КМВ Новости вчера в 05:19
Энергетика

Аналитики ожидают вторую волну падения цен на нефть

После роста цен на нефть 10 марта на 7% вслед за рекордным падением можно ожидать вторую волну изменения стоимости на сырье к 1 апреля в условиях отсутствия договоренности ОПЕК, считает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Expert.ru 05:25
Происшествия

В московской школе женщина убила охранника 8 Марта

В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Lenta.ru 04:43
Энергетика

Стоимость нефти не повлияет на цену бензина

Цены на топливо в России останутся на прежнем уровне. Падение стоимости нефти не повлияет на конечную стоимость бензина.
iReactor 03:19
Космос

Во Флориде корабль Dragon стартовал к МКС

Представители NASA рассказали, что во Флориде с космодрома Канаверал произошел запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon.
Ридус 07 марта в 05:46
Происшествия

Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате

В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным.
РИА Новости 04:36
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
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