Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНазваны самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
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с чего всё началось

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».
Известиявчера в 17:01

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Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России

РБК00:52

Уральские регионы вошли в список самых быстро развивающихся

URA.Ruвчера в 18:15

Названы самые экономически здоровые российские регионы

РИА Новостивчера в 21:01

«Известия»: самыми экономически здоровыми регионами стали Москва и Сахалинская область

ТАССвчера в 19:47

Названы самые экономически здоровые регионы России

Lenta.ruвчера в 19:11

Названы самые экономически здоровые регионы России

РЕН ТВ00:40

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

Известиявчера в 17:01
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Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Общество

Названы две главные опасности для России от изменения климата

По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
РИА Новости вчера в 23:33
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 7%

Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель.
REGNUM вчера в 21:47
Энергетика

Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина

Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.
News.ru вчера в 11:36
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Политика

Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия не выполнит достигнутых договоренностей по Идлибу, то Анкара готова перейти к односторонним действиям.
Профиль 08 марта в 11:03
Музыка

Little Big отложила премьеру песни для «Евровидения»

78.ru 00:30
Общество

На Сахалине 11 марта ожидается ураганный ветер и снег

На Сахалине 11 марта ожидается ураганный ветер и сильный снегопад. Об этом сообщает областной главк МЧС России.
RT на русском 00:56
Армия и оружие

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР.
РИА Новости вчера в 18:27
Политика

Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны

Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 17:35
Общество

В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
REGNUM 01:26
Авто

Автокомпании представили свои новинки вне легендарного автосалона

Женевский автосалон был отменен после того, как швейцарское правительство запретило все крупные мероприятия для сдерживания распространения коронавируса.
SpeedMe 00:35
Футбол

Карпин назвал катастрофой победную игру «Ростова» против ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен действиями команды в домашнем матче 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.
РБК вчера в 13:40
Политика

Кадыров отреагировал на сообщения о проверке его счетов Госдепом

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявления о том, что власти США проявили интерес к его «бизнесу и банковским счетам», сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 08 марта в 01:40
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Политика

В США суд заявил об ответственности Ирана за похищение экс-агента ФБР

Суд в США постановил, что Иран отвечает за "удержание в заложниках и пытки" бывшего агента ФБР и предполагаемого информатора ЦРУ Роберта Левинсона, говорится в решении федерального судьи в Вашингтоне Тимоти Келли.
РИА Новости 00:45
Энергетика

Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть

Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
Компания вчера в 04:21
Армия и оружие

В США создают подводную лодку, способную атаковать без приказа

Американские разработчики показали беспилотную субмарину проекта CLAWS, которая может принимать решения об атаке без участия людей.
РЕН ТВ вчера в 17:34
Культура

Apple и Эрмитаж презентовали пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром

Компания Apple и Государственный Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max.
ТАСС 01:07
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Фигурное катание

Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве

Титулованный фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По словам матери, он ушёл из дома 6 марта, больше родные его не видели.
News.ru 08 марта в 11:10
Общество

В России зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

Напомним, ранее стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом в России.
RuNews24.ru вчера в 04:19
Происшествия

9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Усолье-Сибирском

Водитель Toyota Corolla сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в городе Усолье-Сибирское, сообщается 10 марта на сайте межмуниципального отдела МВД РФ «Усольский».
ИрСити вчера в 23:37
Армия и оружие

Минобороны заново сформирует «медицинский спецназ»

Минобороны восстановит попавший под сокращение «медицинский спецназ».
Комсомольская правда 00:58
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, как отметила в Курске 8 Марта

Известная звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова - телеведущая, модель и певица - поделилась в своем Instagram впечатлениями от праздника 8 Марта, который она провела в Курске.
Друг для друга (Курск) вчера в 17:40
Здоровье

Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%

Число заболевших коклюшем в России в 2019 году составило 14 406 человек, что почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших).
РБК 00:00
Политика

Белый дом: Трамп не сдавал анализ на коронавирус

Глава американского государства Дональд Трамп не сдавал анализ на коронавирус нового типа.
Московский Комсомолец вчера в 22:54
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости вчера в 11:30
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
ФАН вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Детей Анджелины Джоли прооперировали

Напомним, что Джоли является матерью шестерых детей.
StarHit.ru вчера в 18:30
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