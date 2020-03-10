Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНазваны самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
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с чего всё началось

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».
Известиявчера в 17:01

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Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России

РБК00:52

Названы самые экономически здоровые регионы России

РЕН ТВ00:40

«Известия»: самыми экономически здоровыми регионами стали Москва и Сахалинская область

ТАССвчера в 19:47

Названы самые экономически здоровые регионы России

РИА Новостивчера в 21:01

Названы самые экономически здоровые регионы России

Lenta.ruвчера в 19:11

Уральские регионы вошли в список самых быстро развивающихся

URA.Ruвчера в 18:15

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

Известиявчера в 17:01
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Экономика

Американские биржи открылись падением на 7%

Основные фондовые индексы США 9 марта открылись падением на 7% на фоне обрушения цен на нефть и обвала котировок в ряде других стран.
RT на русском вчера в 09:56
Авто

Дилеры раскрыли цены на Geely Coolray

Напомним, кроссовер Coolray – первая модель китайской марки, построенная на масштабируемой архитектуре BMA и первый автомобиль Geely в России с новой бензиновой «турботройкой», разработанной вместе с Volvo.
Автоновости дня вчера в 04:32
Экономика

Курс доллара превысил 74 рубля на фоне обрушения цен на нефть

На сегодняшних торгах курс доллара США к российскому рублю составил 74, 26 рубля, курс евро - 85, 11 рубля.
ANNA-News вчера в 06:40
Экономика

Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах

Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках.
Lenta.ru вчера в 17:57
Шоу-бизнес

Двух дочерей Анджелины Джоли прооперировали

Как рассказала звезда фильма «Лара Крофт», последние два месяца она провела со старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад ее младшей дочи тоже потребовалось хирургическое вмешательство.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Армия и оружие

США начали вывод своих войск из Афганистана

ТАСС вчера в 15:44
Общество

Названы две главные опасности для России от изменения климата

По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
РИА Новости вчера в 23:33
Энергетика

Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина

Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.
News.ru вчера в 11:36
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США.
РИА Новости вчера в 19:32
Армия и оружие

Forbes нашел слабое место в системе ПРО США

Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 06:16
Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Ведомости вчера в 21:18
Энергетика

Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»

Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Пункт А вчера в 02:56
Политика

В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа».
Lenta.ru вчера в 23:48
Авто

В Сети рассказали, почему минивэн LADA Kalina не вошел в серию

В Сети напомнили об очередном нереализованном проекте АвтоВАЗа, минивэне ВАЗ-1120, построенном на базе Lada Calina (так называлась в то время современная Kalina).
32CARS.ru вчера в 03:05
Общество

В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге

В центральных областях 10 марта днем дождь, плюс 7-12 градусов, а дальше температура начнет понижаться.
Российская газета вчера в 22:30
Политика

Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
РБК вчера в 18:16
Армия и оружие

Росгвардия взяла под контроль оружие

К отдельной важной задаче Росгвардии относится контроль за законностью оборота оружия.
Deita.ru 00:00
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России.
RT на русском 08 марта в 07:11
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Политика

Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию

Госдума во вторник, 10 марта, рассмотрит во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Накануне.Ru 00:08
Политика

Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи

Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
ТАСС вчера в 10:44
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МО опубликовало информацию о количестве записей «Дороги памяти»

На сайте Минобороны РФ появилась информация о количестве загруженный материалов в базу уникального мультимедийного проекта "Дорога памяти", который увековечивает памяти обо всех участниках Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ 00:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции

Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
7Дней.ру 07 марта в 09:00
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
ТАСС 08 марта в 05:13
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
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Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

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В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом

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Apple и Эрмитаж презентовали пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром

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ТАСС 01:07
Финансы

Доллар дорожает, нефть дешевеет. Что теперь будет?

Курс доллара на онлайн-площадке Forex обвалился до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Сегодня цены на нефть немного выросли.
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Хоккей

«Барыс» обыграл «Металлург» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Встреча в Нур-Султане закончилась со счетом 5:2. Счет в серии стал 4-1 и «Барыс» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.
Коммерсантъ вчера в 09:59
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