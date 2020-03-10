Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты назвали самые экономически здоровые регионы России

Отмечается, что по итогам прошлого года лидерами рейтинга экономически здоровых регионов стали субъекты России, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту.
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с чего всё началось

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».
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Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

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Названы самые экономически здоровые регионы России

Lenta.ru19:11

Сахалин вошёл в ТОП-8 регионов РФ с высоким уровнем экономического здоровья

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Власти Монголии подтвердили появление первого случая заражения новым типом коронавируса.
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США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2.
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