По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».

с чего всё началось

Отмечается, что по итогам прошлого года лидерами рейтинга экономически здоровых регионов стали субъекты России, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту.

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