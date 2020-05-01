Коронавирус
Российская газетаНазваны самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, по числу заражений на первом месте стоит Одинцовский район, где зарегистрированы 764 больных. На втором месте - Люберцы, в этом городе 709 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
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Названы регионы Московской области, где обнаружено больше всего больных коронавирусом на 1 мая-2020
Комсомольская правда16:19
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Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт
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В Подмосковье решили ввести масочный режим
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RT на русском 11:22
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Сергей Жигунов отсудил долю в квартире у жены Веры Новиковой
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Дни24 02:40
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В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы
«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
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Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера.
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RT на русском вчера в 11:01
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В Сети появилось забавное видео, в котором российского актёра Яна Цапника превратили в Соколиного Глаза из "Мстителей".
Газета Metro вчера в 09:15
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
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Высокопоставленный подмосковный полицейский задержан за взятку
Замначальника управления МВД по Воскресенску задержан за получение взятки.
Российская газета 16:10
Гаджеты
Представлен Redmi Note 9 Pro для международного рынка, цена от $269
3DNews вчера в 09:04
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 16:28
Армия и оружие
Кедми рассказал, как США хотят напасть на Россию
США усилят противостояние в космическом пространстве, проиграв России соперничество в создании стратегических ракет.
ФАН вчера в 12:05
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
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RT на русском 10:54
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Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
Газета.Ru 12:36
Здоровье
За сутки в Ростовской области выявили еще 79 заболевших коронавирусом
За минувшие сутки в Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 79 человек. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону вчера в 03:36
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 01:13
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Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
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Здоровье
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Питерские заметки 07:00
Кино
Режиссеры «Джона Уика» подключатся к съемкам «Матрицы 4»
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RuNews24.ru 06:33
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Ученые научились перемешивать жидкости при помощи света
Rusargument 28 апреля в 17:21
Политика
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Российская газета 18:12
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Моуриньо: «Мой „Реал“ покончил с доминированием „Барселоны“»
С "Реалом" португальский наставник одержал победу в Ла Лиге (2012), выиграл кубок Испании (2011) и Суперкубок страны (2012).Мы покончили с доминированием «Барселоны» лучшим из возможных способов.
Soccer.ru 17:32
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Телеканал «Дождь» запустил марафон в поддержку врачей
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Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
Коммерсантъ 10:38