Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаНазваны самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, по числу заражений на первом месте стоит Одинцовский район, где зарегистрированы 764 больных. На втором месте - Люберцы, в этом городе 709 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать725

Подробнее о событии

Карту распространения коронавируса по городским округам Подмосковья обновили

Телеканал 360°13:55

Сводка по коронавирусу в Подмосковье на 28 апреля

ТРК Радонежье29 апреля в 03:13

Названы регионы Московской области, где обнаружено больше всего больных коронавирусом на 1 мая-2020

Комсомольская правда16:19

В Подмосковье возник еще один очаг инфицирования COVID-19: в Подольске 134 новых больных за сутки

Росбалт13:55

Стало известно, где в Подмосковье зафиксировали больше всего новых случаев коронавируса

РИАМО13:41

В Подмосковье число заболевших коронавирусом продолжает расти. Данные по городам на 1 мая

Чехов Вид14:24

Новая карта коронавируса в Подмосковье

Портал Поиск28 апреля в 17:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 20:14, Ашберн
Спорт

Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко

Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники.
RT на русском вчера в 11:01
4
Наука

Япония повторно заразилась коронавирусом из Европы

Ученые предполагают, что он был занесен на территорию страны туристами и японскими гражданами, возвращавшимися из Европы.
Популярная механика 15:50
Шоу-бизнес

Бабкину и Васильева уже заменили в «Модном приговоре»

Вести Подмосковья вчера в 00:55
10
Происшествия

Суд вынес решения в отношении пяти участников митинга во Владикавказе

Суд привлек к ответственности еще пятерых участников несанкционированного митинга во Владикавказе, всего оштрафованы или арестованы 64 человека, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.
РИА Новости 09:16
42
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
8,5K
Политика

Попова: Мишустин всё время находится на связи

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи.
RT на русском 13:17
37
Происшествия

В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок

РИА Новости 01:25
20
Транспорт

Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с третьего мая. Решение принято из-за низкой нагрузки.
Российская газета 19:43
277
Футбол

Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину

ProstoProSport 10:28
1
Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
1,3K
Общество

Что изменится в жизни южноуральцев с мая 2020 года

С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5 %, но не более 1500 рублей.
Южноуральская панорама вчера в 08:28
56
Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
РБК 16:58
66
Армия и оружие

Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Вести.Ru 19:45
18
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус

В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии.
RT на русском 08:05
4
Политика

В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил

Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображены Владимир Путин и другие российские политики.
РИА Новости 05:17
4,4K
Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
1,1K
Политика

Байден отверг обвинения в изнасиловании

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден 1 мая отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании, совершенном, по ее словам, 27 лет назад.
Известия 09:29
3
Общество

Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

Чи Сон Хо уверен, что Северная Корея не сообщает о смерти лидера официально потому, что столкнулась со сложной проблемой преемственности.
Инфорос 13:02
100
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
2,1K
Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
54
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости вчера в 09:02
996
Шоу-бизнес

У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией».
РБК 12:12
1
Общество

В Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая

Власти Чечни приостановили работу общественного транспорта в республике до 11 мая включительно на время действия режима самоизоляции.
ТАСС 17:34
4
Гаджеты

Игровые смартфоны Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro поступят на европейский рынок 8 мая

3DNews 07:00
Игры

В Google Play бесплатно раздают самую дорогую игру

OAnews 14:25
4
Экономика

ВТБ продал почти половину зернового бизнеса

Компания «Деметра-холдинг», объединяющая зерновые активы группы ВТБ, привлекла новых акционеров, говорится в сообщении банковской группы.
Ведомости вчера в 11:17
8
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
Шоу-бизнес

Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»

Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина из-за нападок с его стороны.
Слово и Дело 05:05
8
Общество

Эксперт рассказал, как можно «удалиться» из интернета

С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.
ПРАЙМ 19:03
Армия и оружие

У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки

Военное дело вчера в 10:15
23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное