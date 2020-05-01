Коронавирус
Российская газетаНазваны самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, по числу заражений на первом месте стоит Одинцовский район, где зарегистрированы 764 больных. На втором месте - Люберцы, в этом городе 709 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
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Названы регионы Московской области, где обнаружено больше всего больных коронавирусом на 1 мая-2020
Комсомольская правда16:19
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Япония повторно заразилась коронавирусом из Европы
Ученые предполагают, что он был занесен на территорию страны туристами и японскими гражданами, возвращавшимися из Европы.
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Суд вынес решения в отношении пяти участников митинга во Владикавказе
Суд привлек к ответственности еще пятерых участников несанкционированного митинга во Владикавказе, всего оштрафованы или арестованы 64 человека, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с третьего мая. Решение принято из-за низкой нагрузки.
Российская газета 19:43
Футбол
Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину
ProstoProSport 10:28
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
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Что изменится в жизни южноуральцев с мая 2020 года
С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5 %, но не более 1500 рублей.
Южноуральская панорама вчера в 08:28
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
РБК 16:58
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус
В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии.
RT на русском 08:05
Политика
В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил
Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображены Владимир Путин и другие российские политики.
РИА Новости 05:17
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
Политика
Байден отверг обвинения в изнасиловании
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден 1 мая отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании, совершенном, по ее словам, 27 лет назад.
Известия 09:29
Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Чи Сон Хо уверен, что Северная Корея не сообщает о смерти лидера официально потому, что столкнулась со сложной проблемой преемственности.
Инфорос 13:02
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Шоу-бизнес
У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией».
РБК 12:12
Общество
В Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая
Власти Чечни приостановили работу общественного транспорта в республике до 11 мая включительно на время действия режима самоизоляции.
ТАСС 17:34
Гаджеты
Игровые смартфоны Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro поступят на европейский рынок 8 мая
3DNews 07:00
Экономика
ВТБ продал почти половину зернового бизнеса
Компания «Деметра-холдинг», объединяющая зерновые активы группы ВТБ, привлекла новых акционеров, говорится в сообщении банковской группы.
Ведомости вчера в 11:17
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
Шоу-бизнес
Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина из-за нападок с его стороны.
Слово и Дело 05:05
Общество
Эксперт рассказал, как можно «удалиться» из интернета
С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.
ПРАЙМ 19:03
Армия и оружие
У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки
Военное дело вчера в 10:15