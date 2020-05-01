Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазваны самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья

Случаи инфицирования коронавирусом выявили в 62 городских округах Московской области. Лидерами по числу зараженных стали Одинцово и Люберцы, сообщили в подмосковном оперштабе 1 мая. Так, в Одинцово COVID-19 диагностирован у 764 жителей, в Люберцах — у 709.
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Карту распространения коронавируса по городским округам Подмосковья обновили

Телеканал 360°вчера в 13:55

В Подмосковье число заболевших коронавирусом продолжает расти. Данные по городам на 1 мая

Чехов Видвчера в 14:24

Новая карта коронавируса в Подмосковье

Портал Поиск28 апреля в 17:48

В Подмосковье возник еще один очаг инфицирования COVID-19: в Подольске 134 новых больных за сутки

Росбалтвчера в 13:55

Стало известно, где в Подмосковье зафиксировали больше всего новых случаев коронавируса

РИАМОвчера в 13:41

Сводка по коронавирусу в Подмосковье на 28 апреля

ТРК Радонежье29 апреля в 03:13

Названы регионы Московской области, где обнаружено больше всего больных коронавирусом на 1 мая-2020

Комсомольская правдавчера в 16:19
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Политика

Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России

Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 14:04
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
8,8K
Общество

Ученые из Сингапура сдвинули дату окончания эпидемии коронавируса в РФ

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули дату окончания вспышки коронавируса в России — теперь, по их прогнозам, пандемия должна закончиться 19 августа.
Газета.Ru 29 апреля в 04:33
1,8K
Общество

Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина

«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru вчера в 11:31
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Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска

С 30 апреля в Тульской области введут цифровые пропуска. Соответствующий документ уже подписал губернатор региона.
Гудвилл.онлайн 29 апреля в 02:13
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Здоровье

В НИИ скорой помощи Петербурга у 111 сотрудников нашли коронавирус

Заражение CJVID-19 официально подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Мегаполис онлайн вчера в 05:42
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Общество

Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru вчера в 11:26
1,7K
Общество

Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

Чи Сон Хо уверен, что Северная Корея не сообщает о смерти лидера официально потому, что столкнулась со сложной проблемой преемственности.
Инфорос вчера в 13:02
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Кино

Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта»

В сети появился трейлер нового сериала под названием «Страна Лавкрафта». Сюжет картины основан на одноимённом романе Мэтта Раффа.
Inc-news.ru вчера в 15:19
Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Наука

Квантовые автоэнкодеры помогли очистить данные от шума

Немецкие физики из Университета Лейбница создали, используя обученную нейросеть автоэнкодер для очистки квантовых данных от шумов.
МонаВиста вчера в 12:06
9
Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия вчера в 15:22
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

ТАСС вчера в 16:45
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Игры

Представлена игра Street of Rage 4

Vevby.ru 30 апреля в 15:01
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Политика

Попова: Мишустин всё время находится на связи

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи.
RT на русском вчера в 13:17
46
Футбол

Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину

ProstoProSport вчера в 10:28
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Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
1,7K
Общество

В Кузбассе за сутки десять человек заразились коронавирусом

Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:27
5
Здоровье

Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса

Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно.
Санкт-Петербургские ведомости 30 апреля в 05:50
12
Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьер-министра РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра.
Аргументы и Факты 30 апреля в 13:02
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Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM вчера в 00:58
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Кино

Киностудия имени Горького запустила Youtube-канал

Напомним, что первой в России открыл свой партнерский канал на YouTube киностудия "Мосфильм", где пользователям бесплатно и легально стали доступны любимые отечественные картины.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

Замглавы УМВД Воскресенска задержан по делу о взятке

В ведомстве добавили, что замначальника УМВД предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействия) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки (п.п. "а,б" ч.5 ст. 290 УК РФ).
Интерфакс вчера в 18:40
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Происшествия

На Украине при крушении одномоторного самолета погибли два человека

Одномоторный самолет разбился в пятницу в Днепропетровской области Украины, два человека погибли, сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.
РИА Новости вчера в 12:33
6
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Наука

Найдено природное средство от похмелья

Экстракты некоторых растений способны облегчить недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, выяснили немецкие ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.
РИА Новости вчера в 16:22
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс вчера в 22:41
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Авто

Volkswagen вывел на тесты «заряженный» кроссовер ID.4

Car.ru 30 апреля в 04:47
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