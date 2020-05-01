Коронавирус
ИзвестияНазваны самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
Случаи инфицирования коронавирусом выявили в 62 городских округах Московской области. Лидерами по числу зараженных стали Одинцово и Люберцы, сообщили в подмосковном оперштабе 1 мая. Так, в Одинцово COVID-19 диагностирован у 764 жителей, в Люберцах — у 709.
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Карту распространения коронавируса по городским округам Подмосковья обновили
Телеканал 360°вчера в 13:55
Названы регионы Московской области, где обнаружено больше всего больных коронавирусом на 1 мая-2020
Комсомольская правдавчера в 16:19
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РИА Новости вчера в 14:04
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Ученые из Сингапура сдвинули дату окончания эпидемии коронавируса в РФ
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Газета.Ru 29 апреля в 04:33
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«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru вчера в 11:31
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Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
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Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Чи Сон Хо уверен, что Северная Корея не сообщает о смерти лидера официально потому, что столкнулась со сложной проблемой преемственности.
Инфорос вчера в 13:02
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Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
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Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта»
В сети появился трейлер нового сериала под названием «Страна Лавкрафта». Сюжет картины основан на одноимённом романе Мэтта Раффа.
Inc-news.ru вчера в 15:19
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«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Квантовые автоэнкодеры помогли очистить данные от шума
Немецкие физики из Университета Лейбница создали, используя обученную нейросеть автоэнкодер для очистки квантовых данных от шумов.
МонаВиста вчера в 12:06
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Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
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Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
ТАСС вчера в 16:45
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Представлена игра Street of Rage 4
Vevby.ru 30 апреля в 15:01
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Попова: Мишустин всё время находится на связи
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи.
RT на русском вчера в 13:17
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Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину
ProstoProSport вчера в 10:28
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
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В Кузбассе за сутки десять человек заразились коронавирусом
Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:27
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Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса
Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно.
Санкт-Петербургские ведомости 30 апреля в 05:50
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьер-министра РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра.
Аргументы и Факты 30 апреля в 13:02
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM вчера в 00:58
Кино
Киностудия имени Горького запустила Youtube-канал
Напомним, что первой в России открыл свой партнерский канал на YouTube киностудия "Мосфильм", где пользователям бесплатно и легально стали доступны любимые отечественные картины.
Российская газета вчера в 23:00
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Замглавы УМВД Воскресенска задержан по делу о взятке
В ведомстве добавили, что замначальника УМВД предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействия) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки (п.п. "а,б" ч.5 ст. 290 УК РФ).
Интерфакс вчера в 18:40
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Происшествия
На Украине при крушении одномоторного самолета погибли два человека
Одномоторный самолет разбился в пятницу в Днепропетровской области Украины, два человека погибли, сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.
РИА Новости вчера в 12:33
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Найдено природное средство от похмелья
Экстракты некоторых растений способны облегчить недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, выяснили немецкие ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.
РИА Новости вчера в 16:22
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Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
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Volkswagen вывел на тесты «заряженный» кроссовер ID.4
Car.ru 30 апреля в 04:47