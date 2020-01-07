Роспатент назвал топ-10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года, в их число вошли средство от вируса Эбола, система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, а также алгоритм "Яндекса", повышающий точность работы поисковой системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" — средство для подавления вируса Эбола.

Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

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