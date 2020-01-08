Общество

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Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству. Об этом 8 января сообщила «Российская газета».
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В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.
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