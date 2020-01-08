Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.

с чего всё началось

Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству. Об этом 8 января сообщила «Российская газета».

Политика Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам и спецслужбам в части компетенций правительства проанализировать до конца недели угрозы для безопасности россиян на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Политика Раскрыты детали послания Путина Федеральному собранию Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».

Гаджеты Смартфоны Xiaomi и Redmi получат новые полезные функции Смартфоны китайских марок Xiaomi и Redmi получат новые полезные функции вместе с обновлением прошивки MIUI Global ROM.

Финансы Курс евро опустился ниже 68 рублей Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.

Политика Канада пообещала получить ответы от Ирана по катастрофе Boeing 737 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал получить от Ирана ответы на вопросы по катастрофе самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), в результате которой погибли 167 пассажиров, в том числе 63 канадца.

Футбол «Шальке-04» намерен приобрести нападающего «Ростова» Шомуродова Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана и "Ростова" Эльдор Шомуродов в зимнее трансферное окно может перейти в немецкий "Шальке-04".

Гаджеты Опубликовано первое изображение камеры Leica M10 Monochrom Источник опубликовал первое изображение этого устройства Для сравнения ниже приведено изображение доступной сейчас монохромной модели Leica M Monochrom Typ 246.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.