Общество
ИзвестияНазваны самые качественные российские товары
Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству. Об этом 8 января сообщила «Российская газета».
Читать в источнике
Оценить575
с чего всё началось
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.Российская газета01:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Политика
Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам и спецслужбам в части компетенций правительства проанализировать до конца недели угрозы для безопасности россиян на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Общество
Карлос Гон впервые после бегства из Японии выступил на публике
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон 8 января провел в Бейруте первую пресс-конференцию после того, как сбежал в Ливан из-под домашнего ареста в Японии.
Армия и оружие
Опубликованы кадры последствий ракетной атаки Ирана на базу США
В сети появились спутниковые снимки последствий ракетного удара Сухопутных войск КСИР по авиабазе США „Айн-Аль-Асад“ в Ираке.
Армия и оружие
Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях в отношении Ирана после атаки на американские базы в Ираке.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи.
Политика
Польского посла вызвали в МИД Украины из-за заявлений о Бандере
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий вызван в МИД Украины из-за заявлений, которые он сделал по поводу Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Автоспорт
«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»
По итогам третьего этапа, в классе грузовиков лидирует экипаж «Камаз-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Политика
Раскрыты детали послания Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi и Redmi получат новые полезные функции
Смартфоны китайских марок Xiaomi и Redmi получат новые полезные функции вместе с обновлением прошивки MIUI Global ROM.
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Футбол
Суперкубок Испании. Кроос забил «Валенсии» прямым ударом с углового
На 16-й минуте полузащитник «Реала» Тони Кроос открыл счет, забив прямым ударом с углового.
Политика
Канада пообещала получить ответы от Ирана по катастрофе Boeing 737
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал получить от Ирана ответы на вопросы по катастрофе самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), в результате которой погибли 167 пассажиров, в том числе 63 канадца.
Футбол
«Шальке-04» намерен приобрести нападающего «Ростова» Шомуродова
Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана и "Ростова" Эльдор Шомуродов в зимнее трансферное окно может перейти в немецкий "Шальке-04".
Политика
Президент Польши объяснил свой отказ посетить форум в Израиле
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Израиле, передает РИА Новости.
Происшествия
В Иране четверг объявлен днем траура в связи с двумя трагедиями
Футбол
Фернандо не вернется в «Спартак»
Общество
Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире
Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
Общество
Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году
Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Гаджеты
CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0
Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Общество
Торговая сеть «Лента» получит кипрскую регистрацию
Представители администрации компании полагают, что не все торговые точки сети являются убыточными.
Авто
Автопроизводитель Ravon выпустит конкурента Lada
Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль.
Гаджеты
Опубликовано первое изображение камеры Leica M10 Monochrom
Источник опубликовал первое изображение этого устройства Для сравнения ниже приведено изображение доступной сейчас монохромной модели Leica M Monochrom Typ 246.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Политика
Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам
На ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта, о которой предупреждал российский МИД, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ракетный удар Ирана по базам США.
Экономика
11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America
Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Гаджеты
Китайцы представили смартфон с экраном нового типа
Транспорт
Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.