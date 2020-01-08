Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.

с чего всё началось

Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству. Об этом 8 января сообщила «Российская газета».

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