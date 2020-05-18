Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые недооцененные российские города

Американский журнал Forbes опубликовал список самых недооцененных российских городов. Материал был создан Джаредом Ранаханом. На первом месте в списке оказался Екатеринбург.
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Forbes (США): пять российских городов, незаслуженно оказавшихся в тени Москвы (Forbes)

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В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19

Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks

Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.
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Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии.
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот

Ведомости 21:03
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Политика

Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК 21:40
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Тото Вольфф: Феттель должен сам решить, чего он хочет

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Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").
Газета.Ru 18:59
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Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России

Первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса в России станут люди с низким уровнем антител.
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Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

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Происшествия

Двое детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Курганской области

В Курганской области в результате ДТП погибли шесть человек, включая двоих детей.
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Плюс 71: новые случаи COVID-19 выявили в Приморье

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Власти Оренбургской области до 31 мая продлили в регионе режим самоизоляции, однако вводятся некоторые послабления.
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В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая

Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
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Финансы

Сбербанк запустил вклад с самой высокой процентной ставкой

Сбербанк запустил новый денежный вклад с самой высокой процентной ставкой из актуальных рублевых вкладов в учреждении, сообщает PRIMPRESS.
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Здоровье

Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом

По словам Стригунковой, для помощи в борьбе с коронавирусом в Подмосковье были привлечены врачи из других регионов, медики Минобороны России, а также около 280 студентов старших курсов медицинских колледжей, прошедших необходимое обучение.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
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Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
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Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам

Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
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Минское «Динамо» обыграло «Ислочь» в чемпионате Белоруссии

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Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать

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