В марте на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции граждан в России упал спрос на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков, рассказали опрошенные РИА Новости рекрутинговые компании.

с чего всё началось

По данным сервиса поиска работы Worki, темпы роста числа вакансий в гостиничном и ресторанном бизнесе в прошлом месяце замедлились. Так, упал спрос на поваров, администраторов, охранников и уборщиков, а на официантов он за последние три недели снизился в десять раз.

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