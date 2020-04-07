Коронавирус
РИА НовостиНазваны самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса
По данным сервиса поиска работы Worki, темпы роста числа вакансий в гостиничном и ресторанном бизнесе в прошлом месяце замедлились. Так, упал спрос на поваров, администраторов, охранников и уборщиков, а на официантов он за последние три недели снизился в десять раз.
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с чего всё началось
В марте на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции граждан в России упал спрос на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков, рассказали опрошенные РИА Новости рекрутинговые компании.РИА Новостивчера в 21:38
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