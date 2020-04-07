Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса

По данным сервиса поиска работы Worki, темпы роста числа вакансий в гостиничном и ресторанном бизнесе в прошлом месяце замедлились. Так, упал спрос на поваров, администраторов, охранников и уборщиков, а на официантов он за последние три недели снизился в десять раз.
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с чего всё началось

Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса

В марте на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции граждан в России упал спрос на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков, рассказали опрошенные РИА Новости рекрутинговые компании.
РИА Новостивчера в 21:38

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Эксперты назвали невостребованные профессии с начала пандемии COVID-19

РБКвчера в 23:27

Перечислены профессии, не востребованные из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 23:20

Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии

Lenta.ruвчера в 20:41

Стали известны самые бесполезные во время коронавируса профессии

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Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса

РИА Новостивчера в 21:38

Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса

RT на русскомвчера в 22:33

Эксперты назвали самые ненужные профессии на фоне пандемии

РЕН ТВвчера в 20:35
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Общество

Сеть «Спортмастер» временно закрывает магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» временно закрывает свои магазины на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
78.ru вчера в 17:24
Политика

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
РБК вчера в 21:00
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК вчера в 09:08
Происшествия

В Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом

В Забайкальском крае подтверждено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:02
Общество

Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс

Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.
REGNUM вчера в 23:15
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Армия и оружие

В ОПК рассказали о трансформации подводных лодок «Ясень»

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» под названием «Казань» прошла модернизацию, ее длина стала меньше головного корабля.
Подмосковье Сегодня вчера в 05:43
Общество

Алтайский край стал лидером в Сибири по росту цен на гречку и сахар

Российским лидером по повышению цен на сахар стала Чувашия (27,5%), следом за ней идет Алтайский край.
Тайга.инфо 00:26
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Газета.Ru вчера в 06:32
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Общество

Предсказан рост числа банкротов в России

Предсказан рост числа банкротов в России в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом и кризисом.
Lenta.ru вчера в 18:34
Политика

Врач объяснил нежелание Лукашенко вводить карантин из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет вводить в стране режим ЧП и самоизоляции на фоне распространения коронавируса, так как он "взял на себя политическую ответственность за народ", считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.
РИА Новости вчера в 16:53
Общество

Некоторые московские салоны красоты смогут работать во время карантина

Вести Подмосковья 05 апреля в 05:04
Шоу-бизнес

Известная блогерша спародировала откровенное фото модели

Известная блогерша Лора, создающая пародии на фотографии различных знаменитостей, в очередной раз повеселила своих подписчиков.
Discover24 вчера в 12:32
Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Piter.tv вчера в 09:56
Политика

Украина выразила России протест из-за весеннего призыва в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с началом весеннего призыва в Крыму.
ТАСС вчера в 17:00
Здоровье

В Китае впервые с января за сутки никто не умер от коронавируса

Впервые с января за сутки — ни одного летального исхода в материковой части страны, где и началась вспышка коронавируса.
Первый канал 00:38
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 18:16
Общество

Жителям Прикамья разрешили выезжать на дачи для самоизоляции

В Пермском крае власти разрешили местным жителям выезжать на дачные участки для смены места самоизоляции.
ВЕТТА вчера в 08:43
Экономика

Со сдачей РСВ за 1 квартал возникли проблемы

Кто-то из бухгалтеров ждет переноса срока отчетности (по разным причинам), а кто-то уже начинает её сдавать.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:44
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.
RT на русском вчера в 01:21
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости вчера в 15:47
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Общество

В России предложили отменить ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Известия вчера в 22:14
Происшествия

В Оренбурге произошло смертельное ДТП

В районе поселка имени Куйбышева столкнулись две иномарки.
Orengrad.ru вчера в 15:34
Единоборства

Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт официально подтвердил, что Джастин Гэтжи заменит чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном.
RT на русском вчера в 16:19
Общество

Правительство утвердило список пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса.
Известия вчера в 02:50
Шоу-бизнес

Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке

ТАСС вчера в 17:13
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Коммерсантъ 05 апреля в 08:52
Политика

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК вчера в 13:33
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