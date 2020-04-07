В марте на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции граждан в России упал спрос на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков, рассказали опрошенные РИА Новости рекрутинговые компании.

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Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщили РИА Новости специалисты сервиса поиска работы Worki, спрос на вакансии официантов за последние три недели снизился в десять раз.

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