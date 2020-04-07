Коронавирус
RT на русскомНазваны самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса
Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщили РИА Новости специалисты сервиса поиска работы Worki, спрос на вакансии официантов за последние три недели снизился в десять раз.
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с чего всё началось
В марте на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции граждан в России упал спрос на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков, рассказали опрошенные РИА Новости рекрутинговые компании.РИА Новостивчера в 21:38
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Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Общество
Четыре новых случая коронавируса выявлено в Удмуртии
В Удмуртии выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Экономика
Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса
Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Экономика
Лукашенко призвал обезопасить Белоруссию от «нефтяных игр» крупных держав
По словам Лукашенко, нефтяной рынок лихорадит. Он призвал обезопасить Белоруссию от «нефтяных игр крупных держав».
Единоборства
Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.
Общество
Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Общество
ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса
Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Общество
В Китае впервые с января от коронавируса не умер ни один человек
За последние сутки в Китае, впервые с начала 2020 года, врачи не зафиксировали ни одной смерти пациента с коронавирусом.
Политика
В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Общество
В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах
В России случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали только в четырех субъектах.
Общество
Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Политика
В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса
В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
Общество
В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом достигло 51
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области с 32 до 51.
Транспорт
РЖД отменяет поезда и рассаживает пассажиров на метр
Как пишет газета "Гудок", чтобы снизить риск заболевания коронавирусом, билеты в поезда будут продаваться, учитывая размещение пассажиров с дистанцией от 1 метра.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс
В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах России.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Самарской области приняли решение о возобновлении выплат ветеранам труда
Выплаты начнутся в мае текущего года. Правительству региона дано соответствующее поручение.