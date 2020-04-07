Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНазваны самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса

Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщили РИА Новости специалисты сервиса поиска работы Worki, спрос на вакансии официантов за последние три недели снизился в десять раз.
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Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии

Российская газета22:54

Названы самые невостребованные во время пандемии коронавируса профессии

Газета.Ru22:36

Эксперты назвали самые ненужные профессии на фоне пандемии

РЕН ТВ20:35

Стали известны самые бесполезные во время коронавируса профессии

Известия22:28

Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса

РИА Новости21:38

Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии

Lenta.ru20:41

Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса

RT на русском22:33
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Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
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Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
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Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
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Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
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Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
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В Корсакове при обрушении строительных лесов пострадали трое рабочих

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», при этом пострадали трое рабочих. ЧП случилось на строительном объекте компании «Восток- ДСМ».
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В Сирии разбомбили колонну американских военных

На востоке Сирии разбомбили колонну американских военных – есть погибшие и раненые.
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Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой

Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
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В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
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Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
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США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
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Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом в России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал новые поручения министерствам из-за ситуации с коронавирусом.
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Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру

Самым примечательным моментом своей карьеры считаю победу на чемпионате мира в 2016 году.
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Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на семь

Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось до 50, сообщает минздрав республики. В понедельник сообщалось о 43 зараженных.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу

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Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi

Некоторые аналитики считают, что сервис, который уже привлек финансирование на общую сумму $1,8 млрд, был запущен не в самое удачное время — во время введенного в разных странах карантина люди скорее склонны смотреть длинные сериалы и фильмы, чем 10-минутные видео, предназначенные для просмотра в ожидании поезда в метро или кофе в кофейне.
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Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали в результате коронавирусной инфекции.
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Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

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Поставщики предупредили о росте цен до 20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.
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Reuters раскрыл условия для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти

Участники ОПЕК+ должный прийти к согласию и договориться об уменьшении добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в организации.
Газета.Ru 20:47
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Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
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Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.
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Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за границы

С 6 апреля Россия возобновила международные авиарейсы по вывозу российских граждан из зарубежных стран.
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В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах.
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Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.
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