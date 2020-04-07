Коронавирус
RT на русскомНазваны самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса
Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщили РИА Новости специалисты сервиса поиска работы Worki, спрос на вакансии официантов за последние три недели снизился в десять раз.
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Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Футбол
Мать Гвардиолы умерла от коронавируса
Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса
За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Экономика
Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Происшествия
В Корсакове при обрушении строительных лесов пострадали трое рабочих
Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», при этом пострадали трое рабочих. ЧП случилось на строительном объекте компании «Восток- ДСМ».
Армия и оружие
В Сирии разбомбили колонну американских военных
На востоке Сирии разбомбили колонну американских военных – есть погибшие и раненые.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Здоровье
Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал новые поручения министерствам из-за ситуации с коронавирусом.
Биатлон
Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру
Самым примечательным моментом своей карьеры считаю победу на чемпионате мира в 2016 году.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на семь
Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось до 50, сообщает минздрав республики. В понедельник сообщалось о 43 зараженных.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу
Кино
Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi
Некоторые аналитики считают, что сервис, который уже привлек финансирование на общую сумму $1,8 млрд, был запущен не в самое удачное время — во время введенного в разных странах карантина люди скорее склонны смотреть длинные сериалы и фильмы, чем 10-минутные видео, предназначенные для просмотра в ожидании поезда в метро или кофе в кофейне.
Общество
Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали в результате коронавирусной инфекции.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен до 20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.
Энергетика
Reuters раскрыл условия для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти
Участники ОПЕК+ должный прийти к согласию и договориться об уменьшении добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в организации.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Политика
Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за границы
С 6 апреля Россия возобновила международные авиарейсы по вывозу российских граждан из зарубежных стран.
Общество
В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России было выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах.
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.