Экономика
Lenta.ruНазваны самые обедневшие российские миллиардеры
Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, чьи состояния за последние десять лет сократились сильнее всего. Первая строчка в рейтинге досталась Олегу Дерипаске. В 2010-м его доход составлял 10,7 миллиарда долларов, а к 2019-му сократился до 4 миллиардов.
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Российский миллиардер Олег Дерипаска стал лидером по финансовым потерям за 10 лет
Эхо Москвывчера в 13:31
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