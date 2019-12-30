Экономика
Lenta.ruНазваны самые обедневшие российские миллиардеры
Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, чьи состояния за последние десять лет сократились сильнее всего. Первая строчка в рейтинге досталась Олегу Дерипаске. В 2010-м его доход составлял 10,7 миллиарда долларов, а к 2019-му сократился до 4 миллиардов.
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Энергетика
На Украине с 1 января резко подорожал газ для населения
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года резко выросла.
Авто
Кроссовер Kia XCeed сертифицировали в России
Корейский автогигант Kia получил ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на новый внедорожный хэтчбек XCeed для России.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила хит звездной мамы
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
Происшествия
Двухлетний мальчик пропал в Амурской области
Следственный комитет разыскивают двухлетнего мальчика в Благовещенске. Об этом говорится на сайте СК по Амурской области.
Спорт
Устюгов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов вышел в лидеры "Тур де Ски" после победы в гонке с раздельным стартом, которая прошла в итальянском Тоблахе.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Общество
В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
Политика
Суд в США отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России
В июле 2017 года американский Минфин заявил, что начислил ExxonMobil штраф в размере $2 млн в связи с нарушением компанией введённых США санкций против России.
Общество
В России повысился возраст выхода на пенсию
В соответствии с федеральным законом от 3 октября 2018 года в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению.
Экономика
С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам
Условия потребительских кредитов, напомним, в РФ начали ужесточать в начале 2019-го года — в течение года в два раза снизился размер процентов, а ежедневная ставка была ограничена одним процентом.
Политика
Трамп заявил о нежелании войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Общество
В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости
В России 1 января вступают в силу новые меры по поддержке рождаемости. Об этом информирует РИА Новости.
Кино
На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат
Энергетика
Болгария начала получать газ из «Турецкого потока»
C 1 января Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток».
Футбол
«Текстильщик» определился с новым главным тренером
Политика
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
Происшествия
Землетрясение произошло у берегов Камчатки
У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.
Единоборства
Российский боец MMA победил американца в битве за миллион долларов
Российский боец тяжёлого веса Али Исаев победил американца Джареда Рошолта в финальном поединке Профессиональной бойцовской лиги (PFL) и стал обладателем приза в миллион долларов.
Культура
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Общество
Назван возможный автор сообщений о минировании
Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
Политика
Помпео анонсировал визиты на Украину и в Белоруссию
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Наука
Вакцина от гриппа «разогрела» человеческие опухоли в мышах
Ученые предложили использовать вакцину от гриппа в качестве дополнительной противоопухолевой терапии.