Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, чьи состояния за последние десять лет сократились сильнее всего. Первая строчка в рейтинге досталась Олегу Дерипаске. В 2010-м его доход составлял 10,7 миллиарда долларов, а к 2019-му сократился до 4 миллиардов.

Авто Кроссовер Kia XCeed сертифицировали в России Корейский автогигант Kia получил ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на новый внедорожный хэтчбек XCeed для России.

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.

Происшествия Двухлетний мальчик пропал в Амурской области Следственный комитет разыскивают двухлетнего мальчика в Благовещенске. Об этом говорится на сайте СК по Амурской области.

Общество В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.

Политика Суд в США отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России В июле 2017 года американский Минфин заявил, что начислил ExxonMobil штраф в размере $2 млн в связи с нарушением компанией введённых США санкций против России.

Общество В России повысился возраст выхода на пенсию В соответствии с федеральным законом от 3 октября 2018 года в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению.

Экономика С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам Условия потребительских кредитов, напомним, в РФ начали ужесточать в начале 2019-го года — в течение года в два раза снизился размер процентов, а ежедневная ставка была ограничена одним процентом.

Политика Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.

Происшествия Землетрясение произошло у берегов Камчатки У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Единоборства Российский боец MMA победил американца в битве за миллион долларов Российский боец тяжёлого веса Али Исаев победил американца Джареда Рошолта в финальном поединке Профессиональной бойцовской лиги (PFL) и стал обладателем приза в миллион долларов.

Общество Назван возможный автор сообщений о минировании Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.