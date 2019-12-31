Экономика
Lenta.ruНазваны самые обедневшие российские миллиардеры
Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, чьи состояния за последние десять лет сократились сильнее всего. Первая строчка в рейтинге досталась Олегу Дерипаске. В 2010-м его доход составлял 10,7 миллиарда долларов, а к 2019-му сократился до 4 миллиардов.
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Политика
Трамп назвал дату подписания первой части торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп сообщил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января.
Хоккей
Сборная России – в плей-офф МЧМ-2020. Вынесли Германию в решающем матче – 6:1
6-0 @ russiahockey#WorldJuniors pic.twitter.com / 91NB3XxvdQ — IIHF (@ IIHFHockey) December 31, 2019 19:00 Воронков не так давно забросил шестую шайбу в матче.
Общество
В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года
Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
Происшествия
В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы
Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Польские евреи ответили Путину на слова об «антисемитской свинье»
Польский председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих раскритиковали слова Владимира Путина о после Польши в Третьем рейхе Юзефе Липском и о роли Польши в начале Второй мировой войны, пишет Rzech Pospolita.
Происшествия
Экс-прокурору Владикавказа предъявили обвинение в заказном убийстве
На Кавказе предъявили обвинение бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой.
Авто
Вводится новый запрет для автомобилистов
С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.
Наука
Прояснен механизм адаптации растений к колебаниям концентрации нитратов
Международная группа ученых, в составе которых был и исследователь из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, смогла выяснить адаптационные механизмы, связанные с действием белка-транскриптора нитрата плазматической мембраны NRT1.1, влияющие на восприятие растением нитратов.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
В канун Нового 2020 года президенты России и Украины провели телефонный разговор. Инициатором беседы выступил Владимир Зеленский.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Гаджеты
Док Animaionic превращает Apple Mac Mini в рабочую станцию для профессионалов
По данным создателей Animaionic, компьютер Mac Mini, установленный в док станцию с парой графических карт AMD Radeon Vega 56, демонстрирует значительно более высокую производительность в ряде популярных тестов и приложений.
Кино
1 января 2020 года в прокат выйдет «Вторжение» Фёдора Бондарчука
«Вторжение» – первый фильм, который покажут россиянам в новом году. Создатели уверяют, картина будет интересна всем.
Политика
СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония
Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Гаджеты
В Samsung научили смартфоны распознавать имитацию набора текста
Сканер, разработанный в C-Lab, использует специальный маркер и датчик, которые отслеживают движение пальцев и переводят полученную информацию в текст на экране смартфона.
Энергетика
Россия 1 января может остановить поставки нефти в Белоруссию — Reuters
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что в случае, если до 1 января стороны не успеют решить данные вопросы согласно достигнутым договорённостям, правительствами двух стран будет выработан компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Белоруссию, который будет действовать до принятия конечного решения президентами.
Общество
Медведев подписал требования по использованию животных в цирках
Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила использования животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
Экономика
Биткоин вырос на девять миллионов процентов за 10 лет
Курс биткоина к доллару вырос на девять миллионов процентов за 10 лет, пишет Bloomberg.