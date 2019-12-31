Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые обедневшие российские миллиардеры

Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, чьи состояния за последние десять лет сократились сильнее всего. Первая строчка в рейтинге досталась Олегу Дерипаске. В 2010-м его доход составлял 10,7 миллиарда долларов, а к 2019-му сократился до 4 миллиардов.
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