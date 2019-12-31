Экономика
Lenta.ruНазваны самые обедневшие российские миллиардеры
Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, чьи состояния за последние десять лет сократились сильнее всего. Первая строчка в рейтинге досталась Олегу Дерипаске. В 2010-м его доход составлял 10,7 миллиарда долларов, а к 2019-му сократился до 4 миллиардов.
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Политика
В Совете Безопасности ООН сменились пять государств
В состав Совета Безопасности ООН вошли пять новых государств — Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины.
Шоу-бизнес
Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой
Композитор Юрий Лоза ответил на негатив в адрес певицы Аллы Пугачевой, которую раскритиковал музыкальный критик Сергей Соседов.
Происшествия
Пенсионеры в Красноярске пытались поджечь себя из-за отказа в жилье
Два ветерана труда попытались сжечь себя на пороге административного здания в Красноярске.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку и транспортировку российского голубого топлива до 2021 года, сообщили в российской компании.
Здоровье
Роспотребнадзор: от гриппа в Мордовии привился каждый второй
Грипп до Мордовии уже добрался. При этом в Роспотребнадзоре успокаивают: регистрируются единичные случаи.
Политика
В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Политика
Exxon Mobil добилась отмены штрафа за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на 2 миллиона долларов за нарушение американских санкций против РФ, говорится в решении федерального судьи Джейн Бойл.
Космос
Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим
По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
Общество
В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей
По информации издания, конструкция с символом года обошлась в 670 тысяч рублей.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Allseas отказалась возобновлять укладку «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas не намерена возобновлять укладку труб газопровода "Северный поток-2" после разъяснений США, что компании смогут избежать санкций, если свернут работы до 20 января.
Авто
Новую Mitsubishi Delica представят на автосалоне в Токио
Компания Mitsubishi назвала дату официального дебюта своего нового кроссвэна Delica D:5. Автомобиль дебютирует уже через 2 недели на автомобильной выставке в Токио.
Финансы
Аналитик: У рубля не так много внешних факторов поддержки
Со своей стороны, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова напоминает, что «рубль в декабре перешел к уверенному укреплению против доллара и евро».
Политика
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
Экономика
Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей
С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Авто
В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Политика
Первую из двух ниток газопровода Eugal сегодня введут в эксплуатацию
В соответствии с планами, примерно 80 процентов газа, который будет доставляться по "Северному потоку-2", пойдет по трубам EUGAL.
Экономика
Рост цен на рожь в РФ набирает темпы из-за низкого урожая
Неделей ранее рожь больше всего подорожала в Черноземье - на 190 рублей. Рост цен на это зерно отражается на ценах на муку.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
Общество
Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая
Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
Технологии
В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций
Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
Общество
«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»
Собеседник «Русской службы BBC», близкий к силовым структурам, отметил, что у возможного организатора «минирования» на бирже WEX зависли 120 биткоинов.
Футбол
«Брайтон» хочет приобрести Чалова в январе
По данным The Sun, английский клуб хочет приобрести игрока уже в январе.
Общество
В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM.
Экономика
В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.