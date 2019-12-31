Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые обедневшие российские миллиардеры

Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, чьи состояния за последние десять лет сократились сильнее всего. Первая строчка в рейтинге досталась Олегу Дерипаске. В 2010-м его доход составлял 10,7 миллиарда долларов, а к 2019-му сократился до 4 миллиардов.
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Олег Дерипаска стал лидером по финансовым потерям среди бизнесменов

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Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев.
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Два ветерана труда попытались сжечь себя на пороге административного здания в Красноярске.
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По словам представителя американской армии Робина Очоа, TikTok считается угрозой для безопасности.
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Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года

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Ведь первыми разворот (начало падения среднего IQ) заметили те страны, которые плотнее остальных следили за умственным уровнем своей молодежи: Западная Европа и Австралия.
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Уходящий 2019 год запомнится нам важными событиями и яркими личностями.
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Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
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