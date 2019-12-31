Экономика
Lenta.ruНазваны самые обедневшие российские миллиардеры
Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, чьи состояния за последние десять лет сократились сильнее всего. Первая строчка в рейтинге досталась Олегу Дерипаске. В 2010-м его доход составлял 10,7 миллиарда долларов, а к 2019-му сократился до 4 миллиардов.
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Хоккей
КХЛ назвала лучших игроков декабря
Лучшим форвардом назван хоккеист «Барыса» Роман Старченко. Игрок сыграл в 11 матчах, в 7 из них «Барыс» победил, Роман забросил 8 шайб.
Игры
Научно-фантастическая стратегия Gray Zone выйдет в марте 2020 года
Игра выйдет в раннем доступе Steam в марте 2020 года. Разработчики обещают регулярно добавлять в свой проект новый контент.
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки
Мэрия Норильска объяснила неисправностью форточки случай в автобусе, где пассажиров замело снегом.
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Хоккей
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера, победив в финале чешский "Тршинец" (4:0).
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Общество
Деда Мороза и Снегурочку отказались поженить в ЗАГС Петергофа
Влюбленная пара решила узаконить отношения в ЗАГСе № 4 Петергофа, а поскольку церемония была назначена на 13:00 31 декабря, они нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
Общество
В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след
Украинский след в истории удалось усмотреть после анализа сумм, пропавших у пострадавших от краха биржи.
Футбол
БАТЭ объявил имя своего нового главного тренера
БАТЭ возглавил главный тренер резервной команды Кирилл Альшевский.
Политика
Помпео в январе посетит Украину и Белоруссию
В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от алкоголя
Медики рассказали, какие преимущества для организма имеет резкий отказ от употребления алкоголя.
Армия и оружие
Планировавших теракт на позициях ЛНА смертников ликвидировали в Ливии
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Впервые Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года — в качестве и.о. президента России.
Технологии
Вышел первый трейлер пиратской RPG «Корсары: Чёрная метка»
Разработчики выпустили первый трейлер будущей игры «Корсары: Чёрная метка», а также запустили сайт с информацией о проекте.
Политика
Между Украиной и Словакией подписано соглашение по газу
Соглашение по газу подписано между газовыми операторами Украины и Словакии, сообщили 31 декабря в пресс-службе оператора ГТС Украины.
Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
Здоровье
Невролог предупредил об опасности бессонной ночи
По данным врача, даже одна бессонная ночь может спровоцировать нарушение нормального ритм реоэнцефалограммы (РЭГ), с помощью которой проводится исследование тонуса сосудов головного мозга и скорость кровотока.
Здоровье
Правительство утвердило выплаты врачам за онконастороженность
На доплату смогут претендовать терапевты, врачи общей практики, цеховые врачи, педиатры, фельдшеры и другие медработники, ответственные за диагностику и диспансеризацию.
Шоу-бизнес
Разин ополчился на Лещенко, назвавшего его «непоющим администратором»
Лещенко считает, что Разин "непоющий администратор", который пытается выдать себя за артиста.
Происшествия
Участника одиночного пикета задержали этим вечером на Тверской улице в Москве
Позже, как пишет сайт ОВД-Инфо, активиста задержали и отвезли в ОВД "Тверской".
Хоккей
Малкин стал первой звездой дня в НХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата со счётом 5:2.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева продемонстрировала приготовление праздничного завтрака
Лариса Гузеева продемонстрировала приготовление праздничного завтрака. Она не хочет долго ждать Нового года и уже готовит любимое блюдо.
Гаджеты
Xiaomi Mi MIX 3 и Samsung Galaxy Note 9 получили Android 10
Xiaomi обновила несколько своих устройств до стабильной операционной системы Android 10.