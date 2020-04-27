Москва вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые проводили соответствующее исследование (результаты есть у РБК).

с чего всё началось

В список самых обеспокоенных регионов, жители которых чаще всего оценивали своё волнение как максимальное (10 баллов), вошли Забайкальский край, Псковская и Оренбургская области, Нижегородская область, Волгоградская область, Бурятия, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская и Тюменская области.

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