Коронавирус
РИА НовостиНазваны самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Наиболее обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальнего Востока — 11,9 процента местных жителей оценили свой страх на десять баллов. Лидирует в списке регионов Забайкальский край (33,3 процента).
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с чего всё началось
Москва вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые проводили соответствующее исследование (результаты есть у РБК).РБКвчера в 23:00
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Общество
ПФР рассказал о новых сроках сдачи СЗВ-ТД
В настоящее время нарушение сроков сдачи СЗВ-ТД может повлечь штраф: для компании в размере от 30 до 50 тыс. рублей; для должностного лица – от 1 до 5 тыс. рублей.
Время Бухгалтера 24 апреля в 03:57
Политика
Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая, ожидают губернаторы
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил предположение о продлении режима нерабочих дней в России.
Газета.Ru 00:28
Общество
В Госдуме выступили против переноса майских праздников
Перенос выходных 1–5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса.
Известия 00:43
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru 25 апреля в 16:36
Происшествия
Группа разбора: смотрим карантинное ДТП, в котором виноваты сразу трое
В апреле 2020 года количество автомобилей на дорогах снизилось, но ДТП происходят всё равно.
74.ru 00:50
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня вчера в 09:20
Гаджеты
Самую дешёвую современную видеокарту для настольных компьютеров проверили в новых играх
Самую дешёвую современную видеокарту для настольных компьютеров проверили в новых играх.
Ferra 25 апреля в 11:25
Общество
Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского
Британский суд не вправе взыскивать с России 830 тысяч фунтов стерлингов (76,2 миллионов рублей по курсу ЦБ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому, фигурирующему в коррупционном деле генерала СК Александра Дрыманова, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре.
РИА Новости вчера в 23:01
Здоровье
США дополнили список симптомов коронавируса
Американские специалисты дополнили ранее утвержденный список типичных симптомов коронавируса.
ФАН вчера в 16:33
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
Почти 30 танкеров подошли к берегам Калифорнии
News.ru вчера в 19:36
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия.
Известия вчера в 19:46
Культура
Россияне забыли о Конституции и лишь Илона Броневицкая с собаками натужно призывает нас голосовать за поправки
Последние события с самоизоляцией внесли существенные коррективы, и россияне напрочь забыли о поправках в конституцию.
Апрал вчера в 17:10
Политика
Япония закрыла въезд в страну для России из-за коронавируса
В список стран, откуда запрещен въезд на территорию Японии, также вошли Белоруссия, Украина, а также 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Газета.Ru вчера в 23:47
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 0,2%
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 0,2% реальных денежных доходов россиян в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
RT на русском вчера в 02:22
Общество
Собчак стала обладательницей доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила данные о том, что стала владелицей доли в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 20:14
Общество
Осипов поручил ускорить введение электронных пропусков в Забайкалье
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время оперативного совещания 27 апреля поручил ускорить введение электронных пропусков в регионе из-за несоблюдения самоизоляции жителями.
Чита.Ру вчера в 23:42
Общество
В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости вчера в 14:29
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Lenta.ru вчера в 05:57
Общество
Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 25 апреля в 12:37
Культура
Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
РИА Новости вчера в 15:37
Происшествия
Несколько сотен буревестников стали заложниками на сахалинском судне
Одно из грузовых судов в порту Южно-Сахалинска заполонили несколько сотен буревестников.
Российская газета 01:15
Культура
Лариса Долина указала на отличия российской публики от американской
Слово и Дело вчера в 23:34
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Здоровье
В Хакасии подозрительных пациентов принимают прямо на улице в палатке
ИА Хакасия вчера в 20:37
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 23:57
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Технологии
Отоларинголог опроверг заявления об опасности смартфонов при пандемии
Редакция iReactor связалась с врачом-отоларингологом из университета имени И. М. Сеченова Юрием Ульяновым, чтобы выяснить, опасно ли использование смартфонов во время пандемии.
iReactor вчера в 13:38