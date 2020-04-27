Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЖители Забайкалья наиболее сильно обеспокоены из-за коронавируса

Исследователи перечислили регионы России, которые наиболее сильно взволнованы из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на соответствующее исследование. Жителям предлагалось оценить свои переживания по десятибальной шкале.
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с чего всё началось

Эксперты назвали самые обеспокоенные из-за вируса регионы России

Москва вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые проводили соответствующее исследование (результаты есть у РБК).
РБКвчера в 23:00

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Назвали самые обеспокоенные коронавирусом регионы России

Lenta.ru01:29

Жители Забайкалья наиболее сильно обеспокоены из-за коронавируса

Газета.Ru01:18

Стали известны наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Московский Комсомолец00:38

Названы самые напуганные коронавирусом регионы России

URA.Ru01:04

Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

РИА Новостивчера в 23:48

В регионах России оценили степень обеспокоенности граждан коронавирусом

REGNUM01:04

Эксперты назвали самые обеспокоенные из-за вируса регионы России

РБКвчера в 23:00
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Вокруг ТВ вчера в 15:53
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Общество

40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом

Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК вчера в 20:00
Кино

Сергей Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Lenta.ru 01:30
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Общество

Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru вчера в 16:17
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Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 23:57
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Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском вчера в 20:22
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Авто

В РФ прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире

Дитрибьютор марки Bajaj — компания «Ист Вест Моторс» — сообщила о снятии с продаж квадроцикла Qute, именуемого самым дешевым автомобилем в мире.
SpeedMe 24 апреля в 04:47
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
6K
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
1,9K
Общество

В Москве за сутки умер 41 инфицированный коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончалось рекордное количество пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19 – 41 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу.
Газета.Ru 24 апреля в 16:44
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
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Экономика

Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли

Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли Минтранс предлагает госпомощь транспортной отрасли — не только уже признанным наиболее пострадавшими авиа- и автотранспорту, но и железным дорогам, морскому и речному транспорту и транспортному строительству.
Коммерсантъ вчера в 18:35
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Общество

Вильфанд спрогнозировал попадание 2020 года в пятерку самых теплых лет

Известия вчера в 23:49
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Политика

Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины

Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
ТАСС вчера в 23:15
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Авто

Большие фургоны, которые быстро вернут потраченные на их покупку деньги

АвтоВзгляд 01:22
Политика

Путин обсудит с губернаторами, что дальше делать с коронавирусом

28 апреля российский президент Владимир Путин проведет очередное селекторное совещание с главами регионов.
Накануне.Ru вчера в 22:10
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Политика

Представитель Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров

Коммерсантъ 00:15
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Общество

От фотомодели до первой леди: Мелания Трамп отмечает 50-летие

26 апреля 2020 года Мелания Трамп празднует своё 50-летие.
News.ru вчера в 05:26
Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия.
Известия вчера в 19:46
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
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Гаджеты

Meizu раскрыла важные детали о флагмане Meizu 17

Постер подтверждает, что смартфон Meizu 17 оснащен аккумулятором емкостью 4500 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки Super mCharge, мощность которой составляет 30 Вт.
iXBT.com 25 апреля в 00:31
Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости вчера в 09:39
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Происшествия

В Абакане два врача заразились коронавирусом

Два врача абаканской городской больницы заразились COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 00:54
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Политика

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
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Общество

На Камчатке за сутки выявили 85 зараженных коронавирусом

Новых 85 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили на Камчатке за прошедшие сутки, заявил врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов 27 апреля на своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 23:45
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Шоу-бизнес

Холостяк Антон Криворотов случайно показал свою избранницу

Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала.
Народные новости 25 апреля в 03:49
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Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
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Технологии

Wi-Fi заработает в новом диапазоне

Стало известно, что Федеральной комиссией о связи США (FCC) был выделен новый диапазон частот 6 ГГц.
News-24.ru 25 апреля в 10:46
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Экономика

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Известия вчера в 17:01
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Здоровье

Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области

С начала распространения коронавирусной инфекцией лаборатории региона провели 24,1 тысячи тестов на COVID-19, в том числе 1811 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Kursk.com 25 апреля в 07:35
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