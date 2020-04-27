Коронавирус
Газета.RuЖители Забайкалья наиболее сильно обеспокоены из-за коронавируса
Исследователи перечислили регионы России, которые наиболее сильно взволнованы из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на соответствующее исследование. Жителям предлагалось оценить свои переживания по десятибальной шкале.
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с чего всё началось
Москва вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые проводили соответствующее исследование (результаты есть у РБК).РБКвчера в 23:00
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