Москва вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые проводили соответствующее исследование (результаты есть у РБК).

с чего всё началось

Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. К такому выводу пришли специалисты страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", пишет РБК. Россиянам предлагали оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти.

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