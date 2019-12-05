Путешествия

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваНазваны самые опасные страны для путешествий

Самый яркий пример контраста богатых туристов и нищих местных жителей можно было наблюдать во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Елена Шпиз отметила, что тогда ни один человек не уехал из страны не ограбленным, ограбили даже Олимпийскую деревню.
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с чего всё началось

Эксперт рассказала, в каких странах россиянам лучше не покидать отели

Страны Латинской Америки могут подарить туристам море впечатлений, но отдыхающим следует заранее позаботиться, чтобы эти впечатления были только положительными. Главное достоинство стран Латинской Америки – это теплая погода, которой так не хватает россиянам зимой.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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Названы самые опасные страны для отдыха россиян

URA.Ruвчера в 23:09

Названы опасные для путешествий страны

Lenta.ruвчера в 22:59

«Крайняя бедность и провокационный криминал»: Стали известны страны, где туристам опасно покидать отели

Царьградвчера в 20:28

Эксперт назвала грозящие туристам опасностями страны

Известиявчера в 22:53

Не выходи из номера: россиянам рассказали, в каких странах опасно покидать отели

ТК Звездавчера в 20:18

Названы опасные для российских туристов страны

News.ruвчера в 19:51

Эксперт рассказала, в каких странах россиянам лучше не покидать отели

Радио Sputnikвчера в 18:00
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Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Происшествия

В Москве задержали продававшую поддельные полисы каско банду

Полиция пресекла деятельность банды, которая торговала поддельными полисами каско в Москве и Подмосковье.
РБК 01:18
Шоу-бизнес

Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Lenta.ru 00:36
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Сразу три лидера украинских партий Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Петр Порошенко ("Европейская солидарность") и Святослав Вакарчук ("Голос") призвали украинцев выйти на Майдан и показать единство.
Газета.Ru вчера в 19:35
Здоровье

В Орловскую область пришла эпидемия ОРВИ

Превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в Орловской области, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию ТУ Роспотребнадзора 3 декабря.
REGNUM 03 декабря в 04:19
Происшествия

В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передает «РИА Новости».
РБК 01:19
Культура

Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»

Российская газета 03 декабря в 04:01
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском вчера в 08:57
Экономика

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК.
BFM.ru 03 декабря в 14:29
Общество

Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Известия 01:24
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Происшествия

Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет

РИА Новости вчера в 22:45
Политика

В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru вчера в 23:20
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском вчера в 13:51
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета вчера в 04:55
Футбол

Моуринью получил травму после столкновения с футболистом «МЮ»

В первом тайме матча 15-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» наставник гостей Жозе Моуринью получил мини-травму.
Metaratings вчера в 16:41
Общество

РБК: Генпрокуратура отменила дело владельца «Кристалла-Лефортово»

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил возбуждение уголовного дела в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщил РБК со ссылкой на копию соответствующего постановления.
Коммерсантъ 01:06
Энергетика

Китайцы получили первый российский газ напрямую из Якутии

Согласно контракту, в течение 30 лет китайцы получат более триллиона кубометров газа и станут вторым по величине покупателем природного ресурса нашей страны (после ЕС).
Э Вести вчера в 04:43
Экономика

Американские фондовые индикаторы растут в начале торгов

Накануне Трамп сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.
Финмаркет вчера в 10:06
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Слово и Дело вчера в 07:50
Политика

Американский сенатор не верит, что «Северный поток-2» можно остановить

В США уже не верят в то, что смогут остановить «Северный поток-2». Об этом заявил сенатор от Демократической партии Крис Мерфи.
Новостной фронт 01:40
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество

Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30%, сообщили "Известия" со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
Газета.Ru 01:54
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Политика

СБУ опровергла обыски в офисе Медведчука

Ранее депутат Верховной рады рассказал, что в Киеве вооруженные люди проводят обыски в офисе главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Газета.Ru вчера в 11:13
Политика

В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа

Дональд Трамп превысил полномочия, и его действия дают основания для объявления ему импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей конгресса демократ Джеррольд Надлер.
РИА Новости вчера в 19:22
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия вчера в 09:47
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС вчера в 16:27
Авто

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей.
Коммерсантъ 01:05
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