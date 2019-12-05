Путешествия
Вечерняя МоскваНазваны самые опасные страны для путешествий
Самый яркий пример контраста богатых туристов и нищих местных жителей можно было наблюдать во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Елена Шпиз отметила, что тогда ни один человек не уехал из страны не ограбленным, ограбили даже Олимпийскую деревню.
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с чего всё началось
Страны Латинской Америки могут подарить туристам море впечатлений, но отдыхающим следует заранее позаботиться, чтобы эти впечатления были только положительными. Главное достоинство стран Латинской Америки – это теплая погода, которой так не хватает россиянам зимой.Радио Sputnikвчера в 18:00
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Не выходи из номера: россиянам рассказали, в каких странах опасно покидать отели
ТК Звездавчера в 20:18
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Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Происшествия
В Москве задержали продававшую поддельные полисы каско банду
Полиция пресекла деятельность банды, которая торговала поддельными полисами каско в Москве и Подмосковье.
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан
Сразу три лидера украинских партий Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Петр Порошенко ("Европейская солидарность") и Святослав Вакарчук ("Голос") призвали украинцев выйти на Майдан и показать единство.
Здоровье
В Орловскую область пришла эпидемия ОРВИ
Превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в Орловской области, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию ТУ Роспотребнадзора 3 декабря.
Происшествия
В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме
Мещанский суд Москвы арестовал девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передает «РИА Новости».
Культура
Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Экономика
Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года
Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК.
Общество
Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них
Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Политика
В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО
Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Футбол
Моуринью получил травму после столкновения с футболистом «МЮ»
В первом тайме матча 15-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» наставник гостей Жозе Моуринью получил мини-травму.
Общество
РБК: Генпрокуратура отменила дело владельца «Кристалла-Лефортово»
Заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил возбуждение уголовного дела в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщил РБК со ссылкой на копию соответствующего постановления.
Энергетика
Китайцы получили первый российский газ напрямую из Якутии
Согласно контракту, в течение 30 лет китайцы получат более триллиона кубометров газа и станут вторым по величине покупателем природного ресурса нашей страны (после ЕС).
Экономика
Американские фондовые индикаторы растут в начале торгов
Накануне Трамп сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Политика
Американский сенатор не верит, что «Северный поток-2» можно остановить
В США уже не верят в то, что смогут остановить «Северный поток-2». Об этом заявил сенатор от Демократической партии Крис Мерфи.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30%, сообщили "Известия" со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Политика
СБУ опровергла обыски в офисе Медведчука
Ранее депутат Верховной рады рассказал, что в Киеве вооруженные люди проводят обыски в офисе главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Политика
В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа
Дональд Трамп превысил полномочия, и его действия дают основания для объявления ему импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей конгресса демократ Джеррольд Надлер.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Авто
Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства
Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей.