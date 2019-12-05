Страны Латинской Америки могут подарить туристам море впечатлений, но отдыхающим следует заранее позаботиться, чтобы эти впечатления были только положительными. Главное достоинство стран Латинской Америки – это теплая погода, которой так не хватает россиянам зимой.

с чего всё началось

Самый яркий пример контраста богатых туристов и нищих местных жителей можно было наблюдать во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Елена Шпиз отметила, что тогда ни один человек не уехал из страны не ограбленным, ограбили даже Олимпийскую деревню.

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