Общество
RT на русскомНазваны самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво. Об этом говорят сведения платформы фискальных данных «Такском», которые есть в распоряжении RT.
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с чего всё началось
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво. Об этом говорят сведения платформы фискальных данных «Такском», которые есть в распоряжении RT. Среди алкогольных напитков в топ-5 также вошли вино, водка, коньяк и сидр.RT на русскомвчера в 23:01
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Армия и оружие
Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы
Delfi уточняет, что российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло, где проходит разделение государственной границы и таллинского района полетной информации, в котором воздушное движение обслуживает Россия.
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Политика
Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
Сегодня, 24 сентября, состоялась торжественная церемония инаугурации губернатора Волгоградской области.
SM News 05:34
Наука
Зеленый чай оказался эффективен против суперинфекций
Ученые из Англии, представляющие Университет Суррея, пришли к выводу, что зеленый чай может оказаться полезен в борьбе с бактериями, против которых оказываются недостаточно эффективны антибиотики.
Московский Комсомолец 05:42
Политика
Суд в Испании разрешил эксгумацию останков диктатора Франко
Верховный суд Испании поддержал предложение правительства страны о переносе останков фашистского диктатора Франсиско Франко, правившего страной в 1939–1975 годах, из базилики Долины Павших на кладбище.
News.ru 06:50
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска скончался после попытки самоубийства
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покинувший пост, накануне, 23 сентября, пытался покончить с собой.
Газета.Ru 04:50
Происшествия
В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей
В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении денег из кассы на сумму более 43 млн рублей.
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Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета 05:57
Происшествия
СК назвал заказчика нападения на дом Михаила Круга
Накануне в ведомстве назвали имя убийцы исполнителя — Круга застрелил член ОПГ Дмитрий Веселов, которому вместе с подельником Александром Агеевым поручили ограбить дом певца.
Известия 07:05
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Политика
В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН
Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).
Российская газета 06:58
Происшествия
СК завел дело о теракте после подрыва моста в Луганске
Российские следователи завели уголовное дело об акте международного терроризма после подрыва опор моста в Луганске на маршруте следования колонны МЧС России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 03:23
Транспорт
По Крымскому мосту поехал первый поезд
По железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, передает RNS.
Газета.Ru 06:58
Политика
На Украине призвали установить морскую границу с Россией
Государственное учреждение Украины "Госгидрография" призвало высших должностных лиц государства инициировать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между странами.
ТАСС 01:57
Гаджеты
Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли
Что еще известно:Ранее вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал об одной из разработок CTRL-Labs.
Snob.ru 01:00
Шоу-бизнес
Врачей Заворотнюк пытались подкупить за миллион рублей
Медицинский персонал частной клиники, в которой лежит российская актриса Анастасия Заворотнюк, регулярно пытаются подкупить.
Московский Комсомолец 04:45
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
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Кино
Вышел новый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
В YouTube опубликован трейлер полнометражного мультфильма «Холодное сердце 2». Режиссерами анимационного проекта стали Крис Бак и Дженнифер Ли.
Культуромания вчера в 09:18
Политика
Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном.
Российская газета 07:13
Хоккей
«Локомотив» уволил Крэйга Мактавиша
«Локомотив» сообщает о том, что старший тренер Крейг Мактавиш освобожден от занимаемой должности.
Metaratings 05:00
Общество
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Политика
Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве
РИА Новости 06:06
Футбол
Россия сыграет с Самоа на групповом этапе ЧМ по регби
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Армия и оружие
Уход пилотов из ВКС остановят бесплатным проездом до санатория
Летный состав ВКС снова обеспечат правом на бесплатный проезд в ведомственные санатории и места отдыха во время отпуска.
РЕН ТВ вчера в 20:06
Кино
В «Октябре» прошла премьера «Героя» Карена Оганесяна
Культуромания 03:14
Автоспорт
Райкконен объяснил столкновение с Квятом
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU 22 сентября в 18:04
Происшествия
Кокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой
По информации издания, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, которую пришлось заплатить Кокорину, составила 30 тысяч рублей.
РИА Новости 05:15
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков
Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4 тыс. м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
RT на русском 07:21