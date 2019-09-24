Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны самые популярные алкогольные напитки в России

Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво. Об этом говорят сведения платформы фискальных данных «Такском», которые есть в распоряжении RT.
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с чего всё началось

Названы самые популярные алкогольные напитки в России

Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво. Об этом говорят сведения платформы фискальных данных «Такском», которые есть в распоряжении RT. Среди алкогольных напитков в топ-5 также вошли вино, водка, коньяк и сидр.
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News.ru00:20

СМИ назвали самый популярный алкогольный напиток в России

РБК01:40

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RT на русскомвчера в 23:01
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Большинство россиян провели летний отпуск дома

Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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