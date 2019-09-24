Общество
RT на русскомНазваны самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво. Об этом говорят сведения платформы фискальных данных «Такском», которые есть в распоряжении RT.
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с чего всё началось
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво. Об этом говорят сведения платформы фискальных данных «Такском», которые есть в распоряжении RT. Среди алкогольных напитков в топ-5 также вошли вино, водка, коньяк и сидр.RT на русскомвчера в 23:01
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Футбол
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Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
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Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Газета.Ru 02:49
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СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
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Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
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«Трактор» заключил просмотровый контракт с Труневым
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Большинство россиян провели летний отпуск дома
Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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