Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны самые популярные алкогольные напитки в России

Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво. Об этом говорят сведения платформы фискальных данных «Такском», которые есть в распоряжении RT.
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с чего всё началось

Названы самые популярные алкогольные напитки в России

Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво. Об этом говорят сведения платформы фискальных данных «Такском», которые есть в распоряжении RT. Среди алкогольных напитков в топ-5 также вошли вино, водка, коньяк и сидр.
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