Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво. Об этом говорят сведения платформы фискальных данных «Такском», которые есть в распоряжении RT. Среди алкогольных напитков в топ-5 также вошли вино, водка, коньяк и сидр.

с чего всё началось

Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво. Об этом говорят сведения платформы фискальных данных «Такском», которые есть в распоряжении RT.

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