Общество
РИА НовостиНазваны самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных. А самыми редкими оказались Лукерия, Евфросинья и Феофания.
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с чего всё началось
В столице назвали самые популярные имена, которые давали новорожденным в 2019 году. Мальчиков чаще всего называли Александром — такое имя получили более 2200 малышей. Популярным именем для девочек стало София (Софья).Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:12
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От Александра и Софии до Огнеслава и Феофании: как москвичи называли детей в этом году
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:12
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Политика
Зеленский рассказал, что его не устраивает в Минских соглашениях
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2015 году был подписан в Минске, Киев не устраивает порядок действий, зафиксированный в данном документе С момента подписания соглашения представителями Украины Киев затягивал его выполнение.
Украина.ру 09:48
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Шоу-бизнес
Врач дал Заворотнюк 48 часов на лечение паралича
Культуромания 09:10
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Парламент Нидерландов просит изучить роль Украины в крушении MH17
Московский Комсомолец 08 октября в 17:15
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:21
Шоу-бизнес
Бочкарева лишилась театральной студии после скандала с наркотиками
Аргументы недели 08:56
Спорт
Путин прокомментировал требования WADA к России
Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
РИА Новости 08:42
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Политика
Зарплаты и пенсии военных собираются проиндексировать
Зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров могут повысить с 1 января 2020 года.
Российская газета 03:07
Здоровье
Концентрация ВИЧ-инфицированных в Липецке на треть выше, чем по региону
Смертность от ВИЧ в Липецке снизилась в сравнении с предыдущим годом в 1,3 раза и составляет почти 2 случая на 100 тысяч населения.
Most.tv 07:39
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Сирии
DP.RU вчера в 09:26
Политика
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил повысить свой оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
Известия вчера в 18:47
Транспорт
В Сибири появились гибкие столбы
На дороге уложен новый асфальт, укреплены обочины, нанесена разметка из термопластика, установлены дорожные знаки и гибкие столбы, разделяющие встречные потоки на опасных участках.
Lenta.ru 08:45
Происшествия
Объявленная в розыск полковник МВД задержана в Ростове
Бывшая начальник отдела дознания отдела полиции № 7 в Ростове-на-Дону полковник Наталья Разумная, после возбуждения уголовного дела скрывшаяся от следствия, задержана.
Obzor.io 08:35
Политика
Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17
Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования роли Киева в крушении рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.
РБК 09:20
Игры
Похоже, следующая Assassin’s Creed выйдет с подзаголовком Legion
На сайте австралийского магазина розничных продаж Gameware была замечены лоты игры Assassin's Creed Legion для всех платформ.
Gmbox.ru 07:18
Политика
Зеленский заявил, что Путин не просил возобновить поставки воды в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не просил его возобновить поставку днепровской воды в Крым.
REGNUM 09:14
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции «сильным ударом» из-за военной операции в Сирии
Вашингтон внимательно следит за военной операцией Анкары в Сирии и готов "сильно ударить" по Турции, если она не будет "играть по правилам", заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 10:00
Армия и оружие
Курды обстреляли турецкие города
Сирийские курды обстреляли турецкие города Акчакале и Джейланпынар, сообщает телеканал NTV.
Взгляд.ру 08:21
Общество
Тимати поздравил L’One с днем рождения, назвав его лживым и пустым
Тимати признался, что терпел и наблюдал за тем, как его друг бегал по журналистам, строя из себя борца за справедливость с узурпаторами из лейбла, хотя перед подписанием взял сутки на изучение своего контракта, знал про все его условия и не стал ничего править.
Телепрограмма вчера в 11:03
Авто
Началось производство Lada Vesta с вариатором
Компания «АвтоВАЗ» начала сборку Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией.
Motor вчера в 04:09
Игры
В Sony PlayStation 5 будет реализовано идеальное управление игрой
Srnsk вчера в 03:37
Политика
Украинский музыкант пожелал украинским солдатам погибнуть в Донбассе
Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвинив их в «стрельбе по своим городам».
Lenta.ru 06:16
Общество
МВД предложило штрафовать родителей курящих детей
МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
ТАСС 09:17
Происшествия
В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку
В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15