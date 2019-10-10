Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазваны самые популярные имена для новорожденных в Москве

У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных. А самыми редкими оказались Лукерия, Евфросинья и Феофания.
Читать в источнике
Комментировать112
с чего всё началось

От Александра и Софии до Огнеслава и Феофании: как москвичи называли детей в этом году

В столице назвали самые популярные имена, которые давали новорожденным в 2019 году. Мальчиков чаще всего называли Александром — такое имя получили более 2200 малышей. Популярным именем для девочек стало София (Софья).
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:12

Подробнее о событии

Названы самые популярные имена для новорождённых в Москве в 2019 году

RT на русском04:47

С начала года в Москве родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

РБК03:40

От Александра и Софии до Огнеслава и Феофании: как москвичи называли детей в этом году

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:12

Стали известны самые популярные имена новорожденных москвичей

Вечерняя Москва01:01

Названы самые популярные имена для новорожденных у москвичей

Москва 2400:33

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

РИА Новости02:46

ЗАГС Москвы назвал самые популярные и необычные имена 2019 года

Авторадио06 октября в 23:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Общество

Нобелевские премии по литературе получили писатели из Польши и Австрии

РБК 07:05
Политика

Зеленский рассказал, что его не устраивает в Минских соглашениях

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2015 году был подписан в Минске, Киев не устраивает порядок действий, зафиксированный в данном документе С момента подписания соглашения представителями Украины Киев затягивал его выполнение.
Украина.ру 09:48
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Здоровье

Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения

Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Происшествия

В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта

Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Шоу-бизнес

Врач дал Заворотнюк 48 часов на лечение паралича

Культуромания 09:10
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика

Парламент Нидерландов просит изучить роль Украины в крушении MH17

Московский Комсомолец 08 октября в 17:15
Экономика

ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:21
Шоу-бизнес

Бочкарева лишилась театральной студии после скандала с наркотиками

Аргументы недели 08:56
Спорт

Путин прокомментировал требования WADA к России

Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
РИА Новости 08:42
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

РИА Новости 06:31
Политика

Зарплаты и пенсии военных собираются проиндексировать

Зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров могут повысить с 1 января 2020 года.
Российская газета 03:07
Здоровье

Концентрация ВИЧ-инфицированных в Липецке на треть выше, чем по региону

Смертность от ВИЧ в Липецке снизилась в сравнении с предыдущим годом в 1,3 раза и составляет почти 2 случая на 100 тысяч населения.
Most.tv 07:39
Футбол

Молодёжная сборная Польши вылетела из Челябинска в Екатеринбург

Чемпионат 09:31
Армия и оружие

Турция начала военную операцию на севере Сирии

DP.RU вчера в 09:26
Политика

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил повысить свой оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
Известия вчера в 18:47
Транспорт

В Сибири появились гибкие столбы

На дороге уложен новый асфальт, укреплены обочины, нанесена разметка из термопластика, установлены дорожные знаки и гибкие столбы, разделяющие встречные потоки на опасных участках.
Lenta.ru 08:45
Происшествия

Объявленная в розыск полковник МВД задержана в Ростове

Бывшая начальник отдела дознания отдела полиции № 7 в Ростове-на-Дону полковник Наталья Разумная, после возбуждения уголовного дела скрывшаяся от следствия, задержана.
Obzor.io 08:35
Политика

Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17

Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования роли Киева в крушении рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.
РБК 09:20
Игры

Похоже, следующая Assassin’s Creed выйдет с подзаголовком Legion

На сайте австралийского магазина розничных продаж Gameware была замечены лоты игры Assassin's Creed Legion для всех платформ.
Gmbox.ru 07:18
Политика

Зеленский заявил, что Путин не просил возобновить поставки воды в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не просил его возобновить поставку днепровской воды в Крым.
REGNUM 09:14
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции «сильным ударом» из-за военной операции в Сирии

Вашингтон внимательно следит за военной операцией Анкары в Сирии и готов "сильно ударить" по Турции, если она не будет "играть по правилам", заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 10:00
Армия и оружие

Курды обстреляли турецкие города

Сирийские курды обстреляли турецкие города Акчакале и Джейланпынар, сообщает телеканал NTV.
Взгляд.ру 08:21
Общество

Тимати поздравил L’One с днем рождения, назвав его лживым и пустым

Тимати признался, что терпел и наблюдал за тем, как его друг бегал по журналистам, строя из себя борца за справедливость с узурпаторами из лейбла, хотя перед подписанием взял сутки на изучение своего контракта, знал про все его условия и не стал ничего править.
Телепрограмма вчера в 11:03
Авто

Началось производство Lada Vesta с вариатором

Компания «АвтоВАЗ» начала сборку Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией.
Motor вчера в 04:09
Игры

В Sony PlayStation 5 будет реализовано идеальное управление игрой

Srnsk вчера в 03:37
Политика

Украинский музыкант пожелал украинским солдатам погибнуть в Донбассе

Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвинив их в «стрельбе по своим городам».
Lenta.ru 06:16
Общество

МВД предложило штрафовать родителей курящих детей

МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
ТАСС 09:17
Происшествия

В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное