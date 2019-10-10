Общество
РИА НовостиНазваны самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных. А самыми редкими оказались Лукерия, Евфросинья и Феофания.
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с чего всё началось
В столице назвали самые популярные имена, которые давали новорожденным в 2019 году. Мальчиков чаще всего называли Александром — такое имя получили более 2200 малышей. Популярным именем для девочек стало София (Софья).Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:12
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От Александра и Софии до Огнеслава и Феофании: как москвичи называли детей в этом году
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:12
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Экономика
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Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
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Политика
Нидерланды расследуют участие Киева в гибели Boeing над Донбассом
Накануне депутаты единогласно поддержали идею расследовать роль Украины в крушении Boeing-777 в Донбассе в июле 2014 года, напоминает «Национальная служба новостей».
URA.Ru 08:09
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Макаров назвал «шпаной» застраивающего Питер экс-главу Госстройнадзора
Евгений Ким был назначен главой Госстройнадзора Петербурга в апреле 2018 года, а 31 января 2019-го уже написал заявление об отставке после прошедших в ведомстве обысков ФСБ.
Примечания вчера в 07:30
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Российская газета 03:22
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Происшествия
Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области
В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Газета.Ru 08:50
Футбол
Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме
Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.
Вести.Ru 06:08
Армия и оружие
Украина вновь сорвала разведение войск в Донбассе
Новый День 07:31
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
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Путин: Россия открыта к диалогу по всей мировой спортивной повестке
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда открыта к диалогу по всей мировой спортивной повестке, об этом он сообщил на открытии форума "Россия - спортивная держава".
РЕН ТВ 08:08
Происшествия
В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе
Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
РИА Новости 01:59
Здоровье
В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России
Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
Аргументы и Факты 07 октября в 05:35
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
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Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
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Волейболисты сборной России проиграли японцам на Кубке мира
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В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
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Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон
Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Inc-news.ru 07 октября в 15:30
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INPAS и Samsung продемонстрировали смартфон-кассу SoftPOS
На российском рынке решение SoftPOS представлено компаниями-партнерами Samsung и провайдером платежных решений INPAS.
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Авто
Kia Seltos ставит рекорды продаж
Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.
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Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
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На дороге уложен новый асфальт, укреплены обочины, нанесена разметка из термопластика, установлены дорожные знаки и гибкие столбы, разделяющие встречные потоки на опасных участках.
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Курды обстреляли турецкие города
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Норвегия отказалась от участия в системе противоракетной обороны НАТО
«Путем более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не рассматривает возможность приобретения датчиков обнаружения или ракет-перехватчиков, которые могут попасть в ПРО НАТО», — отмечено в комментариях к бюджетному плану Министерства обороны Норвегии.
Новостной фронт 08 октября в 12:06
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Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
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Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
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Происшествия
Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
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В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
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Зеленский собрал журналистов на фудкорте
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