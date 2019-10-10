Общество
РИА НовостиНазваны самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных. А самыми редкими оказались имена Лукерия, Евфросинья и Феофания.
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с чего всё началось
В столице назвали самые популярные имена, которые давали новорожденным в 2019 году. Мальчиков чаще всего называли Александром — такое имя получили более 2200 малышей. Популярным именем для девочек стало София (Софья).Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:12
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От Александра и Софии до Огнеслава и Феофании: как москвичи называли детей в этом году
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:12
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Политика
Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Lenta.ru 02:39
Общество
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе
Коммерсантъ 07:04
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
RT на русском 03:57
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Армия и оружие
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии
Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами ДСС на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 17:00
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Здоровье
Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина
Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
RT на русском 04:32
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 08 октября в 09:36
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Политика
В Общественной палате предложили новую альтернативу смертной казни
Главной альтернативой смертной казни может стать полная пожизненная изоляция осужденных от окружающего мира.
Известия 03:39
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
Авто
Lexus поделился тизером электрического концепта
Японский бренд опубликовал лаконичный видеотизер концептуального электромобиля, который покажут на грядущем автосалоне в Токио 23 октября.
Авторамблер 06:15
Экономика
Медведев призвал отменить «банковский роуминг»
Комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
RT на русском 06:27
Экономика
Бывший партнер E&Y продал 2% акций группы ПИК
Принадлежащая бизнесмену Марку Роудсу компания Firlibia Holdings Limited продает на рынке около 13 млн акций ПАО «Группа компаний ПИК» (около 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.
Ведомости вчера в 13:51
Происшествия
В Германии у синагоги произошла стрельба, есть жертвы
В немецком городе Галле у здания синагоги неизвестные открыли стрельбу по людям. В местной полиции сообщили о жертвах.
Sputnik Эстония вчера в 07:37
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском вчера в 00:44
Политика
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки»
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки». По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить.
ФАН 06:43
Армия и оружие
Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru 04:48
Автоспорт
Феттель признал, что был не прав в Сочи
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признал, что был не прав, когда отказывался пропускать Шарля Леклера в первой половине гонки Гран-при России.
Чемпионат 05:19
Политика
Украинский музыкант пожелал украинским солдатам погибнуть в Донбассе
Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвинив их в «стрельбе по своим городам».
Lenta.ru 06:16
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК 08 октября в 05:01
Политика
Зеленский отказался считать Украину обслуживающим персоналом США
Украина не обслуживает интересы США. При этом она хочет и дальше укреплять отношения с Соединенными Штатами.
Телеканал 360° 07:00
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Гаджеты
Apple удалила отслеживающее полицейских в Гонконге приложение
Американская компания Apple удалила приложение, с помощью которого протестующие в Гонконге отслеживали передвижения полиции.
РБК 05:32
Общество
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии предложили перенести из-за тайфуна
Красная весна 06:51