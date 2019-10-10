В столице назвали самые популярные имена, которые давали новорожденным в 2019 году. Мальчиков чаще всего называли Александром — такое имя получили более 2200 малышей. Популярным именем для девочек стало София (Софья).

с чего всё началось

У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных. А самыми редкими оказались имена Лукерия, Евфросинья и Феофания.

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

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