Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазваны самые популярные имена для новорожденных в Москве

У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных. А самыми редкими оказались имена Лукерия, Евфросинья и Феофания.
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с чего всё началось

От Александра и Софии до Огнеслава и Феофании: как москвичи называли детей в этом году

В столице назвали самые популярные имена, которые давали новорожденным в 2019 году. Мальчиков чаще всего называли Александром — такое имя получили более 2200 малышей. Популярным именем для девочек стало София (Софья).
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:12

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Названы самые популярные имена для новорождённых в Москве в 2019 году

RT на русском04:47

ЗАГС Москвы назвал самые популярные и необычные имена 2019 года

Авторадио06 октября в 23:20

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

РИА Новости02:46

Стали известны самые популярные имена новорожденных москвичей

Вечерняя Москва01:01

Названы самые популярные имена для новорожденных у москвичей

Москва 2400:33

От Александра и Софии до Огнеслава и Феофании: как москвичи называли детей в этом году

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:12

С начала года в Москве родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

РБК03:40
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Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
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Общество

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе

Коммерсантъ 07:04
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В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина

В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
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В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
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В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
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Lenta.ru вчера в 16:31
Армия и оружие

Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии

Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами ДСС на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 17:00
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
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Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

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Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Газета.Ru 05:58
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RT на русском 04:32
Общество

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Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 08 октября в 09:36
Экономика

AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
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В Общественной палате предложили новую альтернативу смертной казни

Главной альтернативой смертной казни может стать полная пожизненная изоляция осужденных от окружающего мира.
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Шоу-бизнес

Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения

Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
Авто

Lexus поделился тизером электрического концепта

Японский бренд опубликовал лаконичный видеотизер концептуального электромобиля, который покажут на грядущем автосалоне в Токио 23 октября.
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Медведев призвал отменить «банковский роуминг»

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Бывший партнер E&Y продал 2% акций группы ПИК

Принадлежащая бизнесмену Марку Роудсу компания Firlibia Holdings Limited продает на рынке около 13 млн акций ПАО «Группа компаний ПИК» (около 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.
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Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки»

Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки». По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить.
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Армия и оружие

Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии

Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
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Феттель признал, что был не прав в Сочи

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признал, что был не прав, когда отказывался пропускать Шарля Леклера в первой половине гонки Гран-при России.
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Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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Зеленский отказался считать Украину обслуживающим персоналом США

Украина не обслуживает интересы США. При этом она хочет и дальше укреплять отношения с Соединенными Штатами.
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Подсчитана доля мигрантов в России

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Квалификацию Гран-при Японии предложили перенести из-за тайфуна

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