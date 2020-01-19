Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Об этом RT рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.

с чего всё началось

Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов. Об этом телеканалу RT сообщили в НИИ реабилитации и курортологии в воскресенье, 19 января.

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