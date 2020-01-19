Общество

ИзвестияИзвестияНазваны самые популярные лечебные курорты России

Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов. Об этом телеканалу RT сообщили в НИИ реабилитации и курортологии в воскресенье, 19 января.
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с чего всё началось

Названы самые популярные лечебные курорты в России

Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Об этом RT рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.
RT на русскомвчера в 23:00

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Названы самые популярные лечебные курорты России

Известия02:19

Названы самые популярные лечебные курорты в России

Lenta.ru00:29

Названы самые популярные лечебные курорты в России

РИА Новости01:02

Эксперты назвали самые популярные оздоровительные курорты в России

РБК02:10

Самыми популярными лечебными курортами в России стали Краснодарский край и Крым

Говорит Москвавчера в 23:38

Учёные назвали самые востребованные в России оздоровительные курорты

REGNUMвчера в 23:36

Названы самые популярные лечебные курорты в России

RT на русскомвчера в 23:00
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Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Газета.Ru вчера в 13:38
Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку машин

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Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
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Эрдоган потребовал прекратить «агрессивные действия» Хафтара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что «агрессивному поведению» маршала Халифы Хафтара, который командует Ливийской национальной армией, должен быть положен конец.
REGNUM 07:55
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Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России

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РИА Новости 07:34
Политика

Подготовлен проект итогового коммюнике берлинской конференции по Ливии

Проект итогового документа берлинской конференции по Ливии подготовлен, пишут РИА Новости.
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Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица

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Политика

Соловьев оценил заявление Тимошенко о начале «ликвидации» Украины

Накануне экс-премьер, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса «ликвидации» Украины.
Взгляд.ру 06:14
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Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
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Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
Известия 05:13
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Юлия Савичева пожаловалась в Сети на страшный московский вирус

Певица Юлия Савичева рассказала в Сети, что, вернувшись из отпуска в Москву, подхватила вирусное заболевание, о котором медики говорят «страшное».
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Экономика

Центробанк зафиксировал рекордный приток нерезидентов в госдолг России

В прошлом году приток нерезидентов в российские облигации федерального займа и евробонды, как подсчитал Центробанк, превысил 22 млрд долларов, сообщает РБК.
BFM.ru 05:56
Общество

Власти США опубликовали стенограмму допроса Дурова по делу Telegram

Комиссия по ценным бумагам США опубликовала стенограмму допроса основателя Telegram Павла Дурова, которого американские власти подозревают в незаконном привлечении $1,7 миллиарда при проведении ICO (первичное предложение монет).
News.ru 17 января в 12:22
Общество

Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции

По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
RT на русском 06:34
Политика

Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова

Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
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Армия и оружие

The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США

В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
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Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне

Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Кавказский узел 08:04
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Глава UFC объявил Хабиба Нурмагомедова следующим соперником Макгрегора

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Музыка

Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен Лепса

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, сообщают «Ведомости».
МР7.ру 16 января в 08:14
Гаджеты

В Google Play есть приложения, которые разряжают смартфон

Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил в Google Play 17 приложений для смартфонов на Android, которые способствуют быстрой разрядке батареи гаджета.
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Кино

Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»

Коммерсантъ 02:25
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Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»

Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
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Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву за слова о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в выплатах материнского капитала.
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Опубликован трейлер комедийного сериала «Великая» о Екатерине II

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Снегопад оставил без света 20 тысяч жилых домов в Канаде

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Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели

На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель.
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Олег Яровинский — о «Халле» и «Витессе», Игнатьеве и Бакаеве-младшем, Тарасове и Комличенко

Едва закончив работу ассистентом главного тренера в «Витессе», Олег Яровинский почти сразу был назначен спортивным директором «Рубина».
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Биатлон

Российские биатлонисты повторили лучший результат сезона в эстафете

Мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой сборной Франции.
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Актрисе Нине Руслановой потребовалась помощь медиков

Госпитализация не потребовалась. Нина Русланова - народная артистка России, сыгравшая около 150 ролей в фильмах.
РЕН ТВ 16 января в 10:48
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