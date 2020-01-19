Общество
Российская газетаНазваны самые популярные лечебные курорты России
Эксперты института выделили несколько популярных оздоровительных курортов на Кубани - это Сочи, Анапа, Горячий Ключ и Ейск, а также зоны рядом с Геленджиком и Туапсе. На Ставрополье точками притяжения являются Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды.
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с чего всё началось
Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Об этом RT рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.RT на русскомвчера в 23:00
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Самыми популярными лечебными курортами в России стали Краснодарский край и Крым
Говорит Москвавчера в 23:38
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