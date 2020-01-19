Общество

Российская газетаРоссийская газетаНазваны самые популярные лечебные курорты России

Эксперты института выделили несколько популярных оздоровительных курортов на Кубани - это Сочи, Анапа, Горячий Ключ и Ейск, а также зоны рядом с Геленджиком и Туапсе. На Ставрополье точками притяжения являются Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды.
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось

Названы самые популярные лечебные курорты в России

Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Об этом RT рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

Названы самые популярные лечебные курорты России

Известия02:19

Эксперты назвали самые популярные оздоровительные курорты в России

РБК02:10

Учёные назвали самые востребованные в России оздоровительные курорты

REGNUMвчера в 23:36

Названы самые популярные лечебные курорты в России

Lenta.ru00:29

Самыми популярными лечебными курортами в России стали Краснодарский край и Крым

Говорит Москвавчера в 23:38

Названы самые популярные лечебные курорты в России

РИА Новости01:02

Названы самые популярные лечебные курорты в России

RT на русскомвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Происшествия

В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте

Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволила врача - рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Российская газета 04:01
Спорт

Англия больше не подчиняется ВАДА. Как вести себя России

Британское антидопинговое агентство UKAD твердо и категорично отказалось передавать ВАДА пробы знаменитого афро-британского бегуна Мо Фары для перепроверки.
Спорт день за днем 04:18
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Политика

Медведев назвал главную нерешенную задачу своего правительства

Низкий рост реальных доходов граждан России стал главной нерешенной задачей, которая ставилась перед предыдущим правительством страны.
Известия 05:18
Общество

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Газета.Ru 05:09
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

Красная весна вчера в 07:14
Футбол

Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»

Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Sports.ru вчера в 10:59
Футбол

Роджерс: «Полны решимости доказать свои претензии на топ-3 этого сезона»

Главный тренер "Лестер Сити" Брендан Роджерс порассуждал о проблемах команды и поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Бернли" в рамках 23-го тура АПЛ.
Soccer.ru 01:47
Общество

Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели

На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель.
Известия 01:59
Происшествия

На турнире по джиу-джитсу в Подмосковье подрались спортсмены и зрители

Массовая драка произошла на открытом турнире по джиу-джитсу — соревнования среди детей и взрослых проходили в подмосковном Красногорске.
Вести.Ru 01:59
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»

РИА Новости 04:05
Политика

Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Дни.ру вчера в 07:11
Технологии

Первый полет американского беспилотника «Гремлин» сняли на видео

Американская компания Dynetics, которая при поддержке Пентагона работает над программой Gremlins ("Гремлины"), показала первый полет нового беспилотника X-61А.
РЕН ТВ 05:28
Происшествия

При пожаре в доме престарелых в Чехии погибли восемь человек

РИА Новости 02:07
Политика

Легендарный разведчик Ботян описал освобождение Кракова в 1945 году

Жители Польши встречали советскую армию в 1945 году как освободителей – рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, командовавший операцией по спасению Кракова.
Газета.Ru 05:16
Армия и оружие

Минобороны обнародовало документы об освобождении Варшавы

Капитал страны 16 января в 23:28
Политика

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Шоу-бизнес

Грудь Бузовой вызвала споры в Сети

Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
News.ru 17 января в 10:40
Армия и оружие

В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

РБК вчера в 17:10
Общество

В Москве началось шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Коммерсантъ 06:35
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru 17 января в 22:55
Политика

В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

РБК 01:26
Политика

Зеленский и Гончарук встретили самолет с погибшими украинцами

Вести.Ru 05:25
Политика

Тимошенко заявила о «процессе ликвидации» Украины

RT на русском 06:25
Футбол

Григорий Иванов — о реформе Кубка России: «Весь мир играет по понятной схеме, а мы изобретаем велосипед»

Весь мир играет по понятной схеме, мы изобретаем велосипед.
Матч ТВ 06:25
Политика

Порошенко предложил Украине бороться с врагами святой водой

Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил стране бороться с врагами с помощью святой воды.
РИА Новости 05:28
Политика

Трамп отверг обвинения по импичменту

Демократы палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение в сенат 15 января.
Говорит Москва вчера в 22:59
Общество

Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции

По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
RT на русском 06:34
Политика

Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Известия 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное