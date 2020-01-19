Общество

ИзвестияИзвестияНазваны самые популярные лечебные курорты России

Исследования показали, что россияне часто ездят и отдыхать, и лечиться на курорты Краснодарского края в Анапе, Сочи, Горячем Ключе, Ейске, Туапсе и Геленджике. В Ставропольском крае популярными оказались Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Минеральные Воды.
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с чего всё началось

Названы самые популярные лечебные курорты в России

Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Об этом RT рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.
RT на русскомвчера в 23:00

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Названы самые популярные лечебные курорты России

Известия02:19

Учёные назвали самые востребованные в России оздоровительные курорты

REGNUMвчера в 23:36

Названы самые популярные российские лечебные курорты

РИА Новости01:02

Названы самые популярные лечебные курорты в России

Lenta.ru00:29

Самыми популярными лечебными курортами в России стали Краснодарский край и Крым

Говорит Москвавчера в 23:38

Эксперты назвали самые популярные оздоровительные курорты в России

РБК02:10

Названы самые популярные лечебные курорты в России

RT на русскомвчера в 23:00
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Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

RT на русском вчера в 15:44
Политика

Донбассу предрекли включение в Конституцию РФ

Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ.
News.ru 01:20
Общество

Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

Rostov gazeta вчера в 08:49
Кино

Фильм «1917» получил награду Гильдии продюсеров Америки

News.ru 02:32
Футбол

Роджерс: «Полны решимости доказать свои претензии на топ-3 этого сезона»

Главный тренер "Лестер Сити" Брендан Роджерс порассуждал о проблемах команды и поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Бернли" в рамках 23-го тура АПЛ.
Soccer.ru 01:47
Политика

Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
REGNUM 00:02
Происшествия

В Чехии при пожаре в доме престарелых погибли восемь человек

Российская газета 03:02
Политика

Тимошенко заявила о «ликвидации» Украины

Оппозиционный украинский политик Юлия Тимошенко заявила о "ликвидации" Украины.
Вести.Ru 02:33
Общество

Врач рассказала о вредных привычках перед сном

RT на русском вчера в 20:05
Происшествия

В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
РБК 01:14
Армия и оружие

СМИ сообщили о 70 погибших в результате атаки на военных в Йемене

РБК 03:35
Технологии

ВВС США впервые показали полет беспилотника «Гремлина» X-61A

ВВС США впервые показали полет беспилотника X-61A, созданного компанией Dynetics в рамках программы «Гремлины».
Актуальные Новости 01:21
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Футбол

Эшли Янг стал футболистом «Интера»

Английский футболист Эшли Янг перешел из английского "Манчестер Юнайтед" в итальянский "Интер".
ТАСС Спорт 17 января в 16:29
Происшествия

МВД начало проверку из-за драки в ТЦ в Подмосковье

Отмечается, что в соцсетях были размещены видео и информация о том, что охранник во время драки двух подростков в ТЦ «МЕГА Химки» попытался разнять их, после чего ударил одного из них в голову, в результате чего юноша некоторое время пролежал на полу.
RT на русском 01:51
Политика

Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова

Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Политическая Экспертиза 17 января в 09:34
Армия и оружие

Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

Avia.pro вчера в 22:11
Политика

Главный советник Трампа по России отстранен от работы

Старший директор Совета национальной безопасности США по европейским и российским делам Эндрю Пик отстранен от работы.
Газета.Ru 01:46
Политика

Трамп раскрыл детали причины убийства Сулеймани

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали, указывающие на причину убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани, возглавлявшего подразделение «Кудс» Корпуса сил стражей исламской революции (КСИР), передает CNN.
Rambler News Service вчера в 12:55
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru вчера в 12:13
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Общество

В Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели

В Москве на следующей неделе ожидается снег и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Коммерсантъ 00:25
Политика

Трамп раскритиковал идею возведения «морской стены» вокруг Нью-Йорка

Взгляд.ру вчера в 22:27
Происшествия

Украинский таксист заставил пассажира умыться зеленкой

Lenta.ru 03:36
Политика

Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

РИА Новости 02:04
Политика

«Яблоко» разработает альтернативные поправки к Конституции России

Президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию. Мнение граждан планируют спросить на всенародном голосовании.
ФедералПресс 02:59
Политика

Путин и Эрдоган на конференции по Ливии. Что решат в Берлине

Берлинская мирная конференция по урегулированию в Ливии готовилась далеко не в мирных условиях.
РИА Новости 00:00
Политика

Иран пообещал передать Украине черные ящики сбитого самолета

Система ПВО приняла «Боинг» за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что власти проведут внутреннее расследование.
Телеканал RTVI вчера в 09:42
Экономика

Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

Возросший интерес россиян к покупке турецкой недвижимости директор агентства недвижимости Tolerance Homes Сергей Волченков связывает с изменением паспортной программы в стране — осенью 2018 года Турция снизила необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с $1 млн до $250 тыс.
РБК 02:00
Армия и оружие

The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США

В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
РЕН ТВ вчера в 22:19
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