Общество
ИзвестияНазваны самые популярные лечебные курорты России
Исследования показали, что россияне часто ездят и отдыхать, и лечиться на курорты Краснодарского края в Анапе, Сочи, Горячем Ключе, Ейске, Туапсе и Геленджике. В Ставропольском крае популярными оказались Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Минеральные Воды.
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с чего всё началось
Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Об этом RT рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.RT на русскомвчера в 23:00
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Самыми популярными лечебными курортами в России стали Краснодарский край и Крым
Говорит Москвавчера в 23:38
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