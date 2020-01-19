Общество
Газета.RuНазваны самые популярные российские лечебные курорты
Самые посещаемые российские курорты находятся в Краснодарском и Ставропольском краях и в Крыму, предает RTRT. По данным НИИ реабилитации и курортологии в санаториях России в 2019 году отдохнули 6,4 млн человек, в том числе 1,5 млн детей.
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с чего всё началось
Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Об этом RT рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.RT на русскомвчера в 23:00
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Самыми популярными лечебными курортами в России стали Краснодарский край и Крым
Говорит Москвавчера в 23:38
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Политика
Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту
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Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
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Основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо в воскресенье умер в возрасте 97 лет после продолжительной болезни.
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
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В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев
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Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
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Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
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Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Происшествия
Медбрат изнасиловал медсестру в больнице под Петербургом
По оперативной информации, парень напал на девушку в комнате отдыха в ночную смену Санкт-Петербург, 19 января.
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В Миассе из больницы уволили пьяного врача
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Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить".
Космос
Роскосмос рассказал о следующем полете «Союза» к МКС
Здоровье
В Китае выявили еще 17 случаев заражения новым коронавирусом
Медицинское управление китайского города Ухань сообщило о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Происшествия
В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного
В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
Политика
В Берлине вскоре начнется международная конференция по Ливии
Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта пройдет сегодня в Берлине.
Религия
Крещение в режиме онлайн: Евгений Куйвашев окунулся в купель на Малоистокском пруду
Сегодня ночью православные жители Екатеринбурга и области, как и остальные россияне, присоединились к празднику и окунулись в крещенские купели.
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Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Игры
Ubisoft попытается сделать свои игры более разнообразными
Идея заключается в том, чтобы сделать продукты Ubisoft более разнообразными.
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Шоу-бизнес
За снимок с арбузом между ног затравили Катерину Шпиц
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Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Экономика
Виктор Игнатенко: недофинансирование здравоохранения в Иркутской области составляет около 5 млрд рублей
Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Около 5 млрд рублей составляет общая сумма недофинансирования здравоохранения в Иркутской области.
Общество
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
Армия и оружие
Британские истребители F-35 не могут взлететь из-за развёрнутых в 10 километрах российских систем ПВО
«Даже если допустить, что истребители F-35 обладают средствами противодействия российским ПВО, российские средства РЭБ смогут быстро установить, как именно осуществляется противодействие, и, следовательно, это даст возможность выработать контрмеры, не говоря уже о том, что мощное подавление позволит нарушить нормальную работу систем истребителя пятого поколения», - отмечает эксперт.