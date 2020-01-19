Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны самые популярные российские лечебные курорты

Самые посещаемые российские курорты находятся в Краснодарском и Ставропольском краях и в Крыму, предает RTRT. По данным НИИ реабилитации и курортологии в санаториях России в 2019 году отдохнули 6,4 млн человек, в том числе 1,5 млн детей.
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с чего всё началось

Названы самые популярные лечебные курорты в России

Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Об этом RT рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.
RT на русскомвчера в 23:00

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Названы самые популярные лечебные курорты России

Известия02:19

Эксперты назвали самые популярные оздоровительные курорты в России

РБК02:10

Названы самые популярные лечебные курорты в России

RT на русскомвчера в 23:00

Названы самые популярные лечебные курорты в России

Lenta.ru00:29

Самыми популярными лечебными курортами в России стали Краснодарский край и Крым

Говорит Москвавчера в 23:38

Учёные назвали самые востребованные в России оздоровительные курорты

REGNUMвчера в 23:36

Названы самые популярные лечебные курорты в России

РИА Новости01:02
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Политика

Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту

Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° вчера в 09:33
Общество

Умер основатель группы компаний Lotte Син Гёк Хо

Основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо в воскресенье умер в возрасте 97 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 03:22
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»

РИА Новости 04:05
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В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

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В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев

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Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Политика

Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

РИА Новости 02:04
Армия и оружие

Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии

Российские военные инженеры продемонстрировали уникальные кадры работы робототехнического комплекса «Сфера» - устройства, которое представляет из себя шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации.
ТК Звезда вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна

Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Национальная служба новостей 17 января в 08:19
Армия и оружие

Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
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Происшествия

Медбрат изнасиловал медсестру в больнице под Петербургом

По оперативной информации, парень напал на девушку в комнате отдыха в ночную смену Санкт-Петербург, 19 января.
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Происшествия

В Миассе из больницы уволили пьяного врача

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором изображен один из врачей городской больницы №3 города Миасс в нетрезвом состоянии.
ТАСС 03:00
Общество

Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов

Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить".
ЗакC.Ру 04:05
Космос

Роскосмос рассказал о следующем полете «Союза» к МКС

Вечерняя Москва 17 января в 18:18
Здоровье

В Китае выявили еще 17 случаев заражения новым коронавирусом

Медицинское управление китайского города Ухань сообщило о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Интерфакс вчера в 23:29
Происшествия

В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного

В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
78.ru вчера в 13:44
Политика

В Берлине вскоре начнется международная конференция по Ливии

Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта пройдет сегодня в Берлине.
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Религия

Крещение в режиме онлайн: Евгений Куйвашев окунулся в купель на Малоистокском пруду

Сегодня ночью православные жители Екатеринбурга и области, как и остальные россияне, присоединились к празднику и окунулись в крещенские купели.
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Общество

Более 2 млн россиян приняли участие в крещенских купаниях

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Политика

Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
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Игры

Ubisoft попытается сделать свои игры более разнообразными

Идея заключается в том, чтобы сделать продукты Ubisoft более разнообразными.
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Шоу-бизнес

Грудь Бузовой вызвала споры в Сети

Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
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Шоу-бизнес

За снимок с арбузом между ног затравили Катерину Шпиц

Перед камерой Катерина Шпиц предстала в купальнике и с арбузом между ног. Плод имеет ярко красную мякоть, что привлекает внимание.
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Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

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Общество

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Газета.Ru вчера в 13:38
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК вчера в 02:23
Экономика

Виктор Игнатенко: недофинансирование здравоохранения в Иркутской области составляет около 5 млрд рублей

Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Около 5 млрд рублей составляет общая сумма недофинансирования здравоохранения в Иркутской области.
Телеинформ 17 января в 02:43
Общество

Из российских аптек изымают популярный спазмолитик

Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
Shraibikus News 00:06
Армия и оружие

Британские истребители F-35 не могут взлететь из-за развёрнутых в 10 километрах российских систем ПВО

«Даже если допустить, что истребители F-35 обладают средствами противодействия российским ПВО, российские средства РЭБ смогут быстро установить, как именно осуществляется противодействие, и, следовательно, это даст возможность выработать контрмеры, не говоря уже о том, что мощное подавление позволит нарушить нормальную работу систем истребителя пятого поколения», - отмечает эксперт.
Avia.pro 02:25
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