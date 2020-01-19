Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны самые популярные российские лечебные курорты

Самые посещаемые российские курорты находятся в Краснодарском и Ставропольском краях и в Крыму, предает RTRT. По данным НИИ реабилитации и курортологии в санаториях России в 2019 году отдохнули 6,4 млн человек, в том числе 1,5 млн детей.
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с чего всё началось

Названы самые популярные лечебные курорты в России

Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Об этом RT рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.
RT на русскомвчера в 23:00

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Названы самые популярные лечебные курорты России

Известия02:19

Эксперты назвали самые популярные оздоровительные курорты в России

РБК02:10

Самыми популярными лечебными курортами в России стали Краснодарский край и Крым

Говорит Москвавчера в 23:38

Названы самые популярные лечебные курорты в России

Lenta.ru00:29

Названы самые популярные лечебные курорты в России

РИА Новости01:02

Учёные назвали самые востребованные в России оздоровительные курорты

REGNUMвчера в 23:36

Названы самые популярные лечебные курорты в России

RT на русскомвчера в 23:00
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Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Происшествия

В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте

Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволила врача - рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Российская газета 04:01
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Нарушителей режима прекращения огня в Ливии ждут санкции

Документ потребует "воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или же во внутренние дела Ливии".
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Политика

Медведев назвал причины отставки своего правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Lenta.ru 05:42
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл четвертую гонку подряд в Кубке мира по биатлону

Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой француза Мартена Фуркада.
РБК 09:35
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Отец Нурмагомедова заявил, что сыну не интересен реванш с Макгрегором

Московский Комсомолец 05:36
Культура

Чаплин подписал петицию за лишение Урганта российского гражданства

Протоиерей, бывший председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин подписал петицию, в которой призывают лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за оскорбления чувств верующих.
URA.Ru 05:06
Космос

Илон Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск рассказал о планах отправить на Марс миллион человек к 2050 году.
НТВ 03:36
Футбол

«Мальорка» разгромила «Валенсию», Черышева заменили в первом тайме

"Мальорка" разгромила на своем поле "Валенсию", за которую выступает футболист сборной России Денис Черышев, в матче 20-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 08:01
Общество

Пользователи WhatsApp сообщили о сбое

Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России.
Известия 08:55
Армия и оружие

В России создадут новую ракету для поражения наземных целей

Сообщается, что ракета предназначена для поражения топливных складов, солдат, различных надводных целей, опорных пунктов, а также самолётов и вертолётов на стоянках.
Ferra вчера в 08:17
Происшествия

Мама убитой Лизы Киселевой не поддержала петицию своих сторонников

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Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
Lenta.ru вчера в 06:42
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
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N+1 17 января в 07:11
Политика

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
РИА Новости 09:00
Общество

Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели

На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель.
Известия 01:59
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Футбол

Журналист рассказал, как Спартака Гогниева принимали в ЦСКА в 2001 году

Журналист Карен Дзатцеев рассказал, как нынешнего главного тренера владикавказской «Алании» Спартака Гогниева принимали в московском ЦСКА, куда он переходил в 2001 году.
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Политика

Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Известия 06:21
Армия и оружие

Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев

Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
Российская газета 03:39
Происшествия

Россиянин упал с пятого этажа вместе с трехлетней дочерью

В селе Засечное (Пензенская область) 30-летний мужчина вместе с трехлетней дочерью выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома.
Lenta.ru 06:54
Политика

Перед саммитом по Ливии Путин на «ногах» пообщался с Макроном

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на «ногах» пообщались перед тем, как в Берлине стартовал международный саммит по ливийской проблематике.
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Общество

Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

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Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Газета.Ru вчера в 18:10
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
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Политика

На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране

В Международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофе в Иране 8 января.
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Общество

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

РИА Новости вчера в 11:02
Политика

Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".
РИА Новости 09:26
Армия и оружие

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
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