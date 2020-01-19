Общество
Газета.RuНазваны самые популярные российские лечебные курорты
Самые посещаемые российские курорты находятся в Краснодарском и Ставропольском краях и в Крыму, предает RTRT. По данным НИИ реабилитации и курортологии в санаториях России в 2019 году отдохнули 6,4 млн человек, в том числе 1,5 млн детей.
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с чего всё началось
Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Об этом RT рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.RT на русскомвчера в 23:00
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Самыми популярными лечебными курортами в России стали Краснодарский край и Крым
Говорит Москвавчера в 23:38
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Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
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