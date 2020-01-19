Общество
РИА НовостиНазваны самые популярные российские лечебные курорты
Самые популярные лечебные курорты в России находятся в Крыму, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Об этом сообщает RT со ссылкой на НИИ реабилитации и курортологии.
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с чего всё началось
Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Об этом RT рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.RT на русскомвчера в 23:00
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Самыми популярными лечебными курортами в России стали Краснодарский край и Крым
Говорит Москвавчера в 23:38
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