Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазваны самые популярные российские лечебные курорты

Самые популярные лечебные курорты в России находятся в Крыму, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Об этом сообщает RT со ссылкой на НИИ реабилитации и курортологии.
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с чего всё началось

Названы самые популярные лечебные курорты в России

Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Об этом RT рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.
RT на русскомвчера в 23:00

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Названые самые популярные места с санаториями в России

Телеканал 360°01:42

Названы самые популярные российские лечебные курорты

РИА Новости01:02

Названы самые популярные лечебные курорты в России

Lenta.ru00:29

Названы популярные лечебные курорты РФ

News.ruвчера в 23:49

Самыми популярными лечебными курортами в России стали Краснодарский край и Крым

Говорит Москвавчера в 23:38

Учёные назвали самые востребованные в России оздоровительные курорты

REGNUMвчера в 23:36

Названы самые популярные лечебные курорты в России

RT на русскомвчера в 23:00
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Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

РБК 00:33
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Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика

Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины

RT на русском 00:17
Здоровье

Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным

Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
RuNews24.ru вчера в 02:08
Политика

Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
РБК вчера в 21:10
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости вчера в 16:23
Политика

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
RT на русском вчера в 08:57
Происшествия

Впавшего в депрессию лжеминера в Петербурге заключили под стражу

В субботу, 18 января, Октябрьский районный суд Северной столицы вынес постановление о заключении под стражу до 16 марта этого года Виктора Николаева.
Петербургский дневник вчера в 13:23
Политика

В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

РБК 01:26
Энергетика

Началась встреча Козака с вице-премьером Белоруссии по нефти

Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак проводит встречу со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко, чтобы обсудить нефтяную сферу.
Известия 16 января в 10:53
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).
RT на русском вчера в 15:44
Наука

Рыбные и крабовые палочки признали опасными для экологии

iReactor вчера в 21:42
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Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами

Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты.
ТАСС 17 января в 00:16
Армия и оружие

Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»

Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Известия 16 января в 18:25
Общество

Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

Rostov gazeta вчера в 08:49
Политика

В Северной Корее сменили главу МИД

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Lenta.ru 01:43
Политика

Главного советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Известия вчера в 23:04
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Блокнот Ростов-на-Дону 16 января в 03:01
Армия и оружие

The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США

В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
РЕН ТВ вчера в 22:19
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Компания Tesla показала дизайн нового электрокара

Компания Tesla опубликовала изображение новой неизвестной модели.
Тарантас Ньюс 16 января в 12:41
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Глушаков может покинуть «Ахмат»

Свободная Пресса вчера в 12:31
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Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Чемпионат вчера в 06:30
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У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ вчера в 05:30
Политика

Кадырову прочат должность полпреда президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который с 13 января назначил врио республики председателя правительства Муслима Хучиева, получил предложение занять новую должность.
Znak.com вчера в 04:48
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Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Lenta.ru вчера в 12:48
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Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС

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Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики

За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича.
Телепрограмма 16 января в 16:08
Происшествия

В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

РБК 01:14
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В Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели

В Москве на следующей неделе ожидается снег и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Коммерсантъ 00:25
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Американский стартап разработал линзы будущего

Пока ведущие технологические компании соревнуются в совершенствовании смарт-очков, перебирая функциональные возможности для управления разработкой, стартап Mojo Vision обращается к более тонкому материалу — контактным линзам.
РБК 17 января в 07:09
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