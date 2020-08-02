Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comНазваны самые популярные товары в российских магазинах

Предпочтения покупателей выяснили на основе анализа 2 500 000 чеков граждан. При этом отмечается, что в каждом российском регионе у россиян свои предпочтения.
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с чего всё началось

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».
РБК01:00

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Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

РБК01:00

Названы самые популярные продукты у россиян на карантине

URA.Ru02:57

Названы самые популярные товары в российских магазинах

РИА Новости02:31

Эксперты назвали самые популярные товары в «Пятерочке» и «Магните»

Коммерсантъ01:52

Названы самые популярные продукты в российских магазинах

Московский Комсомолец01:40

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

Lenta.ru01:28

Аналитики назвали самые популярные товары в магазинах России

RT на русском04:00
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Происшествия

Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова

Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях.
РИА Новости 17:44
1
Политика

В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией

Сухум, 2 августа 2020, 23:32 — REGNUM В Абхазии член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Алхас Джинджолия предложил ввести ограничительные меры на границе с Россией.
REGNUM 16:32
118
Здоровье

На Кубани выявили рекордное число случаев заражения COVID-19

Два курортных региона РФ – Кубань и Крым, демонстрируют рекордный прирост зараженных COVID-19.
Южный Федеральный 10:11
6
Общество

Сафронова в СИЗО перевели в камеру к обвиняемому в терроризме

Напомним, 27 июля член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Иван Сафронов изолирован в отдельной камере в СИЗО из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 12:50
6
Шоу-бизнес

Дочь Дмитрия Пескова призналась, что родители стыдились ее внешности

Елизавета сама понимает, что в юности ее внешность и манеры одеваться были, скажем так, на любителя.
Paparazzi.ru 08:18
67
Шоу-бизнес

Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе

Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса вчера в 13:07
20
Хоккей

Передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Бостон» в матче НХЛ

«Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче первого тура кругового турнира плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 18:05
Религия

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве

Коммерсантъ 11:09
2,6K
Экономика

Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM 17:00
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче

ЦСКА завершил товарищеский матч против "Ротора" ничьей.
Soccer.ru 07:01
Происшествия

Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

Lenta.ru 14:29
5,4K
Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США

Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM 15:29
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Здоровье

Врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией

Как сообщает ToDay News Ufa, по словам доктора Мясникова, аллергия реже отмечается у детей, где дома есть животные.
ToDay News Ufa 15:37
11
Происшествия

В Берлине во время протестов задержали более 130 человек

REGNUM 10:51
16
Политика

Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Крым, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Бабанин.
РИА Новости 13:44
5
Экономика

Определен размер средней зарплаты в России за последний год

Ежемесячная заработная плата работающего россиянина в среднем за последний год составила 35 тысяч рублей.
Вечерняя Москва 18:04
Происшествия

Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни

Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ru 16:12
288
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
91
Общество

Роспотребнадзор допустил смягчение требований к школам из-за COVID-19

В Роспотребнадзоре допустили ослабление требований для школ по антикоронавирусным мерам.
РИА Новости 15:24
2
Политика

Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа

По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
Газета.Ru 14:27
396
Политика

Кравчук заявил, что США стоит подключить к переговорам по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, который стал руководителем киевской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил, что в случае необходимости Украина будет выступать за привлечение США к процессу урегулирования конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 16:15
25
Футбол

«Зенит» поддержал лондонский «Арсенал», разбивший Кубок Англии

Петербургский "Зенит" прокомментировал инцидент с форвардом лондонского "Арсенала" Пьером-Эмериком Обамеянгом, который уронил Кубок Англии после победы его команды в финале турнира против "Челси" (2:1).
Piter.tv 09:09
Футбол

«Лечче» проиграл «Парме» и покинул высший дивизион чемпионата Италии

Советский спорт 16:45
Политика

СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных россиян

29 июля в Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, связанных, по мнению Минска, с ЧВК Вагнера.
РБК вчера в 15:32
24
Футбол

«Спартак» официально объявил о переходе Кокорина

Известия 06:14
Политика

В Госдуме назвали Лукашенко паразитом на отношениях с Россией

Константин Затулин, первый заместитель председателям комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, считает действия Александра Лукашенко, президента Беларуси, отстаиванием собственных интересов с риском отношениями с Россией.
Регион online 10:39
84
Общество

В РФ намерены выдавать новое пособие на детей в 11 тысяч рублей

Госдума уже одобрила инициативу. В России намереваются ввести новое пособие для нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Слава труду (Бавлы) 06:46
13
Культура

«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века

Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
Известия 30 июля в 18:17
157
Автоспорт

Маси: FIA вместе с Pirelli найдёт причину проблем с шинами

После финиша британского этапа чемпионата директор гонок FIA Майкл Маси прокомментировал некоторые эпизоды Гран При, потребовавшие вмешательства стюардов, и решения, ими принятые.
F1news.ru 17:56
Наука

Центр искусственного интеллекта заработал в ПетрГУ

Задачи определяются производственными проектами, которые ПетрГУ на протяжении многих лет успешно выполняет.
Газета Карелия вчера в 04:33
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное