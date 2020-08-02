Общество
Evo-rus.comНазваны самые популярные товары в российских магазинах
Предпочтения покупателей выяснили на основе анализа 2 500 000 чеков граждан. При этом отмечается, что в каждом российском регионе у россиян свои предпочтения.
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с чего всё началось
Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».РБК01:00
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Происшествия
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях.
РИА Новости 17:44
Политика
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
Сухум, 2 августа 2020, 23:32 — REGNUM В Абхазии член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Алхас Джинджолия предложил ввести ограничительные меры на границе с Россией.
REGNUM 16:32
Здоровье
На Кубани выявили рекордное число случаев заражения COVID-19
Два курортных региона РФ – Кубань и Крым, демонстрируют рекордный прирост зараженных COVID-19.
Южный Федеральный 10:11
Общество
Сафронова в СИЗО перевели в камеру к обвиняемому в терроризме
Напомним, 27 июля член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Иван Сафронов изолирован в отдельной камере в СИЗО из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 12:50
Шоу-бизнес
Дочь Дмитрия Пескова призналась, что родители стыдились ее внешности
Елизавета сама понимает, что в юности ее внешность и манеры одеваться были, скажем так, на любителя.
Paparazzi.ru 08:18
Шоу-бизнес
Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе
Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса вчера в 13:07
Хоккей
Передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Бостон» в матче НХЛ
«Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче первого тура кругового турнира плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 18:05
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Коммерсантъ 11:09
Экономика
Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму
Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM 17:00
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
ЦСКА завершил товарищеский матч против "Ротора" ничьей.
Soccer.ru 07:01
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM 15:29
Здоровье
Врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией
Как сообщает ToDay News Ufa, по словам доктора Мясникова, аллергия реже отмечается у детей, где дома есть животные.
ToDay News Ufa 15:37
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Крым, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Бабанин.
РИА Новости 13:44
Экономика
Определен размер средней зарплаты в России за последний год
Ежемесячная заработная плата работающего россиянина в среднем за последний год составила 35 тысяч рублей.
Вечерняя Москва 18:04
Происшествия
Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни
Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ru 16:12
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
Общество
Роспотребнадзор допустил смягчение требований к школам из-за COVID-19
В Роспотребнадзоре допустили ослабление требований для школ по антикоронавирусным мерам.
РИА Новости 15:24
Политика
Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
Газета.Ru 14:27
Политика
Кравчук заявил, что США стоит подключить к переговорам по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кравчук, который стал руководителем киевской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил, что в случае необходимости Украина будет выступать за привлечение США к процессу урегулирования конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 16:15
Футбол
«Зенит» поддержал лондонский «Арсенал», разбивший Кубок Англии
Петербургский "Зенит" прокомментировал инцидент с форвардом лондонского "Арсенала" Пьером-Эмериком Обамеянгом, который уронил Кубок Англии после победы его команды в финале турнира против "Челси" (2:1).
Piter.tv 09:09
Футбол
«Лечче» проиграл «Парме» и покинул высший дивизион чемпионата Италии
Советский спорт 16:45
Политика
СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных россиян
29 июля в Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, связанных, по мнению Минска, с ЧВК Вагнера.
РБК вчера в 15:32
Футбол
«Спартак» официально объявил о переходе Кокорина
Известия 06:14
Политика
В Госдуме назвали Лукашенко паразитом на отношениях с Россией
Константин Затулин, первый заместитель председателям комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, считает действия Александра Лукашенко, президента Беларуси, отстаиванием собственных интересов с риском отношениями с Россией.
Регион online 10:39
Общество
В РФ намерены выдавать новое пособие на детей в 11 тысяч рублей
Госдума уже одобрила инициативу. В России намереваются ввести новое пособие для нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Слава труду (Бавлы) 06:46
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
Известия 30 июля в 18:17
Автоспорт
Маси: FIA вместе с Pirelli найдёт причину проблем с шинами
После финиша британского этапа чемпионата директор гонок FIA Майкл Маси прокомментировал некоторые эпизоды Гран При, потребовавшие вмешательства стюардов, и решения, ими принятые.
F1news.ru 17:56
Наука
Центр искусственного интеллекта заработал в ПетрГУ
Задачи определяются производственными проектами, которые ПетрГУ на протяжении многих лет успешно выполняет.
Газета Карелия вчера в 04:33