Общество
Вечерний курьерНазваны самые популярные товары в российских магазинах
В течение первых семи месяцев текущего года в «Пятерочке» и «Магните» россияне зачастую приобретали бананы, сахар и картошку. Для получения статистики было изучено 2,5 млн чеков данных супермаркетов. Информирует РБК, ссылаясь на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research».
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Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».РБК01:00
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Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
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Звезда британской эстрады Адель разместила в Инстаграме новое фото.
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Общество
Напавшего на туристов в Крыму охранника уволили
Руководство санатория Форос уволило охранника, который накануне напал с нагайкой на семью с ребенком. Это произошло на пляже в Крыму.
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В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
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