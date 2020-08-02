Общество

Вечерний курьерВечерний курьерНазваны самые популярные товары в российских магазинах

В течение первых семи месяцев текущего года в «Пятерочке» и «Магните» россияне зачастую приобретали бананы, сахар и картошку. Для получения статистики было изучено 2,5 млн чеков данных супермаркетов. Информирует РБК, ссылаясь на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research».
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с чего всё началось

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».
РБК01:00

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Эксперты назвали самые популярные товары в «Пятерочке» и «Магните»

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Названы самые популярные продукты у россиян на карантине

URA.Ru02:57

Названы самые популярные товары в российских магазинах

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Аналитики назвали самые популярные товары в магазинах России

RT на русском04:00

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Московский Комсомолец01:40

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

Lenta.ru01:28

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

РБК01:00
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Спрос на электромобили с пробегом вырос на 132% в России

Стало известно, что в России спрос на электромобили с пробегом значительно вырос на 132%.
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Политика

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В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
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Huawei рассказала, когда анонсирует EMUI 11 и HarmonyOS 2

Дату проведения мероприятия HDC2020, которое пройдет 10–12 сентября 2020 года, официально объявила компания Huawei, сообщает 2 августа IXBT.com Планируется, что именно на этих мероприятиях, будут представлены графическая оболочка EMUI 11, операционную систему HarmonyOS 2.0, а также новые комплекты для HMS Core 5.0.
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Принцип работы двигателя крылатой ракеты "Буревестник" заключается в нагреве воздуха, который поступает непосредственно к реактору, не имея каких-либо промежуточных теплообменников.
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Армия и оружие

The National Interest назвал преимущество России перед США

Принятие на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» даст России ощутимое преимущество перед США.
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В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru 10:11
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Общество

Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года

Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
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Наука

Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных

Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
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Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова

Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
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«Лечче» проиграл «Парме» и покинул высший дивизион чемпионата Италии

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Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США

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Происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
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Первый рейд во «Мстителях» появится через несколько недель после выхода игры

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Преобразившаяся Пелагея восхитила новым имиджем после тяжелого развода

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Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей

Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ 19:29
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Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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Политика

Познер прокомментировал идею о вступлении России в НАТО

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал идею немецкого депутата Кристиана Шмидта о том, что Россия должна стать частью НАТО.
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Адель поразила подписчиков облегающей кофтой и черными лосинами

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Ловрен будет выступать за «Зенит» под шестым номером

Новичок «Зенита» Деян Ловрен выбрал себе игровой номер, сообщает пресс-служба клуба.
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Экономика

В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Парламенскую газету, осуществление принципа равенства налогообложения может быть при условии введении единого оборотного налога в размере 6,2% вместо четырёх основных налогов, то есть НДС, НДФЛ, налога на прибыль и страховых взносов.
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Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix

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Общество

В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
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Общество

Напавшего на туристов в Крыму охранника уволили

Руководство санатория Форос уволило охранника, который накануне напал с нагайкой на семью с ребенком. Это произошло на пляже в Крыму.
iReactor вчера в 22:15
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Общество

В Якутии за сутки выявлен 51 случай коронавируса

Добавим, что по информации республиканского оперштаба за последние сутки выздоровело 25 человек, зарегистрирован 1 летальный случай.
Якутия Daily 22:04
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Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

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Здоровье

В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
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