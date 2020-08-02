Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».

с чего всё началось

В течение первых семи месяцев текущего года в «Пятерочке» и «Магните» россияне зачастую приобретали бананы, сахар и картошку. Для получения статистики было изучено 2,5 млн чеков данных супермаркетов. Информирует РБК, ссылаясь на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research».

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