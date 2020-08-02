Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. Об этом РБК рассказали в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research». При этом в некоторых российских регионах были исключения из правил.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в ТОП-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».
РБК01:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Названы самые популярные товары у россиян в супермаркетах

Газета.Ru03:14
URA.Ru

Названы самые популярные продукты у россиян на карантине

URA.Ru02:57
Коммерсантъ

Эксперты назвали самые популярные товары в «Пятерочке» и «Магните»

Коммерсантъ01:52
РИА Новости

Названы самые популярные товары в российских магазинах

РИА Новости02:31
Московский Комсомолец

Названы самые популярные продукты в российских магазинах

Московский Комсомолец01:40
Lenta.ru

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

Lenta.ru01:28
РБК

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

РБК01:00

Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru00:33
261

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами, которые получили из Китая граждане страны, не представляют угрозы для жизни, но могут быть частью нового мошенничества.
Известия22:51
33

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ruвчера в 04:55
547

Президент «Барселоны» Бартомеу дал оценку поведению Артура

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу дал оценку поведению бразильского полузащитника Артура, не появляющегося на тренировках сине-гранатовых в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".
Газета.Ru00:51

15-летний Пиняев стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев дебютировал в ФНЛ в возрасте 15 лет и 9 месяцев, выйдя на поле на 64-й минуте матча 1-го тура против «Спартака-2» (1:2). Таким образом, воспитанник московского клуба стал самым молодым футболистом, задействованным в матчах лиги, образованной в декабре 2010-го года.
Спорт-Экспрессвчера в 10:07