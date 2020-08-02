Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Названы самые популярные товары в российских магазинах

Эксперты подчеркнули, что также были и исключения. Так, в Северо-Западном федеральном округе в "Магните" чаще всего покупали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе одним из самых ходовых товаров был майонез.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в ТОП-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».
РБК01:00
Подробнее о событии
Царьград

Названы самые ходовые товары в «Пятёрочке» и «Магните»: В топ-3 оказались бананы

Царьград02:42
Коммерсантъ

Эксперты назвали самые популярные товары в «Пятерочке» и «Магните»

Коммерсантъ01:52
РИА Новости

Названы самые популярные товары в российских магазинах

РИА Новости02:31
REGNUM

Эксперты назвали наиболее популярные в текущем году товары в магазинах РФ

REGNUM02:32
Московский Комсомолец

Названы самые популярные продукты в российских магазинах

Московский Комсомолец01:40
Lenta.ru

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

Lenta.ru01:28
РБК

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

РБК01:00
Реклама

Врач назвала рекомендованные после коронавируса витамины

Заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы кардиолог Татьяна Рыбка в интервью «Российской газете» назвала витамины, которые рекомендовано пить после заболевания коронавирусной инфекцией.
Врач назвала рекомендованные после коронавируса витамины
RT на русском02:14
249
Реклама

МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русскомвчера в 09:40
143
Реклама
Реклама

Роналду прокомментировал победу «Ювентуса» в чемпионате Италии

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду оставил запись в своем Instagram после награждения золотых медалей Серии А. Он подчеркнул, что туринский клуб выиграл чемпионат с большим трудом, а также заявил, что его команда получила титул благодаря таланту, усердию и работе на тренировках.
ProstoProSport00:29

ВОЗ продлила режим международной ЧС из-за коронавируса

По информации комитета, результатом совещания стало единогласное решение всех его участников о признании пандемии чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения на текущий момент, а также рекомендация гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу продлить режим ЧС сроком еще на три месяца.
ИА Красная Весна02:13
Реклама

Экс-глава Украины предложил привлечь США к урегулированию в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский назначил руководителем делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил о возможном привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе.
РБК23:36
13
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама