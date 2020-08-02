Названы самые популярные товары в российских магазинах
Эксперты подчеркнули, что также были и исключения. Так, в Северо-Западном федеральном округе в "Магните" чаще всего покупали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе одним из самых ходовых товаров был майонез.В источнике
С чего всё началось
Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»
Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в ТОП-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».
РБК01:00
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