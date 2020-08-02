Названы самые популярные товары в российских магазинах

РБК 7

Эксперты подчеркнули, что также были и исключения. Так, в Северо-Западном федеральном округе в "Магните" чаще всего покупали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе одним из самых ходовых товаров был майонез.