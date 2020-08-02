Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».

с чего всё началось

За семь месяцев 2020 года в продуктовых магазинах «Магнит» и «Пятерочка» наибольшим спросом пользовались бананы, картофель и сахар-песок, сообщает РБК со ссылкой на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research». Были проанализированы 2,5 млн чеков покупателей этих магазинов.

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