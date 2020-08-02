Общество
СолидарностьНазваны самые популярные товары в российских магазинах
За семь месяцев 2020 года в продуктовых магазинах «Магнит» и «Пятерочка» наибольшим спросом пользовались бананы, картофель и сахар-песок, сообщает РБК со ссылкой на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research». Были проанализированы 2,5 млн чеков покупателей этих магазинов.
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Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».РБК01:00
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Часть проспекта Маршала Жукова в Москве перекрыли из-за провала грунта
Интерфакс 11:40
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В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»
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Российская газета 09:57
Футбол
Агент Сафонов: Глушаков говорил мне, что готов уйти в аренду в «Химки»
Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью Metaratings.ru рассказал о вариантах продолжения карьеры Дениса Глушакова после ухода из «Ахмата».
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Paparazzi.ru 08:18
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Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
Общество
Заболеваемость пневмонией в Москве сократилась за месяц в два раза
В штабе указали, что на низком уровне остается число крайне тяжелых и тяжелых больных, их количество за месяц уменьшилось на 24,7%. При этом, по состоянию на 2 августа, в Москве за две календарные недели среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 составляет 0,26.
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Кроме того, ведомство считает необходимым уменьшить финансирование госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса": в 2021 году — на 850 миллионов и по 840 миллионов в следующие два года.
РИА Новости 06:47
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл четвертый этап чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
Коммерсантъ 10:54
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:23
Происшествия
Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу
Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
Политика
В Госдуме назвали Лукашенко паразитом на отношениях с Россией
Константин Затулин, первый заместитель председателям комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, считает действия Александра Лукашенко, президента Беларуси, отстаиванием собственных интересов с риском отношениями с Россией.
Регион online 10:39
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Политика
Лукашенко призвал к осторожному обращению с наемниками ЧВК Вагнера
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о расследовании дела в отношении наемников ЧВК Вагнера.
SM News вчера в 14:41
Наука
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
Как следует из исследований, коронавирус вызывает массивную иммунную реакцию, мешающую борьбе организма с инфекцией.
Вести.Ru 09:26
Экономика
Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии
Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
REGNUM 07:43
Футбол
Юран заявил, что «Химки» и «Уфа» будут «подкладываться» под «Спартак»
Аудио разговора появилось в Telelgram-канале «Мутко против».
ProstoProSport 08:34
Армия и оружие
The National Interest: ракеты «Сармат» могут усилить Россию
Принятие на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» может изменить баланс баллистических ракет в пользу России, пишет корреспондент The National Interest Калеб Ларсон в статье, опубликованной 31 июля на сайте журнала.
ИА Красная Весна 13:00
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС вчера в 07:05
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа
Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Российская газета 10:39
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Ярославский "Шинник" победил московское "Торпедо" в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 11:37
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В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости 09:53
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Наталия Орейро отказалась переезжать в Россию
На своей родине Наталия уже обустроила комфортную жизнь и не может в одночасье от всего этого отказаться.
Bimru.ru 08:06
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС 03:19
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
Происшествия
Полицейские поймали стрелявшего из автомата мужчину в Петербурге
Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из автомата под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Морской набережной в Санкт-Петербурге.
Известия 05:59
Политика
Иран ввёл санкции против бывшего помощника Болтона
Иран ввёл персональные санкции против представителя вашингтонского Фонда защиты демократии Ричарда Голдберга, который ранее работал советником Джона Болтона, помощника президента США по нацбезопасности.
RT на русском 12:49
Футбол
«Химки» обыграли «Динамо» в товарищеском матче
Газета.Ru 12:25