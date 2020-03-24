Коронавирус

РосбалтРосбалтНазваны самые популярные у россиян «кризисные» товары

Эксперты исследовательской компании Nielsen оценили динамику продаж товаров, ассоциирующихся у россиян с подготовкой к ограничениям и возможному карантину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Аналитики назвали топ-10 самых популярных у россиян «кризисных» товаров

РБК03:45

Названы самые популярные у россиян «кризисные» товары

Росбалт05:23

Топ-10 популярных товаров россиян в карантине

ТВ Центр05:38

Продажи гречки, риса и сахара за неделю подскочили в более чем в 1,5 раза

Интерфакс - Россия05:40

Названы самые популярные товары в период «ажиотажа»: туалетная бумага не на 1-м месте

Русский Запад04:31

Названы самые популярные «кризисные» товары среди россиян

Долг.рф05:41
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Авто

Volkswagen останавливает производство в России

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели - с 30 марта по 10 апреля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Quto.ru 04:38
Общество

Сергей Гордеев ушел с поста мэра Кунгура после отпуска в ОАЭ

Глава Кунгура Сергей Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Эхо Москвы в Перми 05:01
Общество

ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом

Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Газета.Ru 05:13
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

В Минтруде рассказали о мерах по поддержке работающих россиян

Минтруд разработал проект постановление правительства о дополнительных мерах для поддержки рынка труда в связи с распространением коронавируса.
РИА Новости 05:04
Происшествия

В России пресекли деятельность группы хакеров

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
RT на русском 03:08
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Футбол

Организация FARE прокомментировала коллаж Артема Дзюбы в Instagram

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE - прим.) отреагировала на коллаж форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который игрок выложил в Instagram.
Piter.tv вчера в 15:43
Наука

У живущих в темноте кальмаров нашли сложный световой язык

Кальмары Гумбольдта (Dosidicus gigas) обладают сложной системой биолюминесцентных сигналов, хотя большую часть жизни проводят в темноте, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+1 04:14
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

Китай 25 марта отменит карантин в провинции Хубэй

Власти КНР решили с завтрашнего дня, 25 марта, снять введенные ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный госкомитет по делам здравоохранения.
Коммерсантъ 02:30
Происшествия

В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр

По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
РИА Новости 05:08
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Давыдов.Индекс вчера в 15:04
Общество

В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru вчера в 20:08
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

ТАСС 03:31
Политика

Названы самые популярные конституционные поправки среди россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные о важности конкретных конституционных поправок для россиян.
Ридус 05:44
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:23
Общество

В гидрометцентре рассказали о погоде летом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 00:14
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
BFM.ru вчера в 00:23
Происшествия

Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

В Германии зятя Мишустина полицейские подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:53
Спорт

Леонид Федун: «бояться коронавируса должен только я»

Президент ФК «Спартак» (Москва) Леонид Федун рассказал о ситуации с пандемией коронавируса.
ГЛАС.RU 04:32
Экономика

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
РБК вчера в 10:53
Происшествия

Пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из Сочи в Екатеринбург

Нарушившие карантинный режим и сбежавшие из сочинской больницы пациенты уехали в Екатеринбург, теперь их ищут в уральской столице.
Известия 03:26
Общество

Экс-президент Финляндии заразился коронавирусом

У бывшего президента Финляндии Мартти Ахтисаари обнаружили коронавирус.
Компания 04:47
Футбол

Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ

ProstoProSport 05:26
Здоровье

Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
Известия вчера в 10:42
Политика

США на $1 млрд сократят поддержку Афганистану

Коммерсантъ 00:55
Общество

Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Городской телеканал (Брянск) 21 марта в 05:11
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавируса.
RT на русском 02:22
Армия и оружие

В Италию прибыл последний самолет с российской помощью

Военные самолеты из Москвы в Рим летали все последние сутки.
РЕН ТВ 02:47
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